Fransa gökyüzünde ilk kez nadir “ateş bulutları” gözlemlendi

·61·Dünya
Fransa gökyüzünde ilk kez nadir “ateş bulutları” gözlemlendi

Avrupa ülkelerinde birkaç gündür geniş çaplı orman yangınları devam ediyor. Özellikle Fransa ve İspanya'da meydana gelen büyük yangınlar sonucunda tahliye edilen nüfus 300 bin kişiyi aştı. Uzmanlar bunu Avrupa tarihinin en kapsamlı tahliye durumlarından biri olarak değerlendiriyor. Bu konuda Deutsche Welle yayını bilgi verdi.

Fransa'daki en büyük orman yangınları nedeniyle kurulan acil durum hizmetleri kriz merkezini ziyaret eden ülke cumhurbaşkanı Emmanuel Macron duruma tepki gösterdi. Onun vurguladığına göre, ülkenin güneybatısındaki yangınlar bir dereceye kadar kontrol altına alınmış olsa da, Bordeaux şehri çevresinde alevleri tamamen kontrol altına almak henüz mümkün olmuyor.

AFP ajansının aktardığı bilgiye göre, Fransa tarihinde ilk kez nadir bir doğa olayı — gök gürültülü “ateş bulutları” gözlemlendi. Böyle bir olay daha önce Avustralya ve Kanada'da meydana gelen devasa orman yangınları sırasında kaydedilmişti.

«Bu Fransa için kesinlikle benzeri görülmemiş bir durum», — dedi yangın güvenliği hizmeti temsilcisi Eric Brocardi.

Uzmanların açıklamasına göre, söz konusu bulutlar şiddetli yangınlar sonucunda oluşan duman, su buharı ve külün üst atmosfer katmanlarına, hatta stratosfere kadar yükselmesiyle şekilleniyor. Böyle bir süreç ise şimşek çakması ve yeni yangınların çıkma riskini daha da artırabilir.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da duruma değer biçerken, «Önümüzdeki haftalar zor geçecek», diye vurguladı.

Resmi verilere göre, Bordeaux şehri ile Atlas Okyanusu kıyısı arasında yer alan bölgede 22 Temmuz'dan beri devam eden yangınlar yaklaşık 42 bin hektar araziyi küle çevirdi. Genel olarak, yıl başından bu yana Fransa genelinde yangınlar 116 bin hektar alanı tahrip etti. Güvenlik tedbirleri kapsamında ülkede 220 bine yakın nüfus tahliye edildi.

Orman yangınları komşu İspanya'da da giderek şiddetleniyor. İki ülkede güvenli bölgelere nakledilen insan sayısı 300 bin kişiyi aştı. Yangınları giderme çalışmalarında ise Avrupa Birliği üye devletleri kurtarma güçleri ve özel tekniklerle aktif olarak yardım ediyor.

FransaEmmanuel MacronBordeauxİspanyaAvustralya
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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