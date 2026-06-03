Kripto piyasasında 176 milyar dolarlık kayıp: Ayılar geri mi döndü

Bitcoin (BTC) son 48 saatte %9 oranında keskin bir düşüş yaşayarak son iki ayda ilk kez 67.000 USD destek seviyesine geriledi. Bu düzeltme sonucunda toplam kripto piyasa değeri sadece iki gün içinde 176 milyar dolar kaybetti. Bu durum, aşırı yüksek kaldıraçlı uzun pozisyonlarda 1,5 milyar dolarlık zorunlu likidasyona neden oldu. Cointelegraph.com haber veriyor.

ABD hisse senedi piyasaları, özellikle Russell 2000 endeksi güçlü bir yükseliş gösterirken, Bitcoin ile küçük sermayeli hisseler arasındaki korelasyon 21 Mayıs'ta resmen koptu. Piyasa duyarlılığındaki bozulmada, 12-20 Mayıs tarihleri arasında ABD'de kayıtlı spot Bitcoin ETF'lerinden 2,1 milyar dolarlık net çıkış da etkili oldu. Türev araç verileri ise kurumsal yatırımcılar arasında iştahın azaldığını gösteriyor.

Bitcoin vadeli işlemlerindeki yıllık prim oranı üç aydan uzun süredir %4'lük nötr sınırın altında kalarak boğa kaldıracına olan talebin zayıflığını teyit ediyor. Öte yandan, Michael Saylor liderliğindeki MicroStrategy'nin haftalık Bitcoin alımlarını durdurup dönüştürülebilir tahvilleri geri satın alma kararı yatırımcılar arasında karışık tepkilere yol açtı.

Analistlere göre, Google (GOOG US) gibi devlerin borçlanmak yerine özsermayelerini artırma eğilimi, piyasadaki likiditenin azaldığına işaret ediyor. JPMorgan araştırmalarına göre, şu anda S&P 500 piyasa değerinin yarısı yapay zeka ile bağlantılı 41 hisse senedine ait. Bu da piyasadaki yoğunlaşma seviyesinin son 150 yılın en yüksek noktasına ulaştığı anlamına geliyor.