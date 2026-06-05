Bitcoin fiyatı 62.000 doların altına düştü ve Zcash ağında arıza yaşandı

ABD işgücü piyasasına ilişkin önemli verilerin açıklanması arifesinde Bitcoin fiyatı düşüşünü sürdürerek 62.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Yatırımcılar, Fed'in faiz oranlarına ilişkin alacağı gelecekteki kararları etkileyebilecek ekonomik göstergeleri bekliyor. Bu konuda Coindesk.com haber veriyor.

Kripto para piyasasındaki genel düşüşün arka planında, Zcash ağında tespit edilen teknik arıza da yatırımcıların endişelerine neden oldu. Bu hata, gizlilik odaklı kripto varlıkların güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Şu anda Bitcoin ve Ethereum ile Solana dahil diğer büyük kripto varlıklar değer kaybediyor. Piyasa katılımcıları, Nasdaq ve S&P 500 endekslerindeki değişimleri ve küresel ekonomideki enflasyon oranını yakından izliyor.

Analistlere göre, işgücü piyasası raporu beklentilerden daha güçlü çıkarsa, USD'nin değeri artabilir ve bu durum Bitcoin fiyatı üzerinde ek baskı oluşturabilir. Tersine, ekonomik yavaşlama belirtileri kripto piyasasında yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebilir.