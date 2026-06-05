Bitcoin 60.000 dolar seviyesini kaybederse fiyat ne kadar düşebilir

·152·Ekonomi
Bitcoin 60.000 dolar seviyesini kaybederse fiyat ne kadar düşebilir

Bitcoin (BTC), Kasım 2022'den bu yana en kötü haftalık performansını sergiliyor ve Cuma günü itibarıyla haftalık düşüş %15'e ulaştı. Kripto para biriminin fiyatı 61.000 ABD Dolarına kadar geriledikten sonra şu anda 62.500 ABD Doları civarında işlem görüyor. Yaklaşık 1.500 ABD Dolarlık toparlanma, "boğaların" hala psikolojik olarak önemli olan 60.000 ABD Dolarlık destek seviyesini korumaya çalıştığını gösteriyor. Bu konuda Cointelegraph.com haber veriyor.

Analist Radz'a göre, Bitcoin 60.000 ABD Dolarının altına düşse bile, güçlü talep nedeniyle hızla toparlanabilir. Uzman, en kötü senaryoda fiyatın 55.000 ABD Dolarına kadar düşebileceğini belirtiyor. Bunun temel nedeni olarak 200 haftalık basit hareketli ortalama (200-day SMA) gösteriliyor, çünkü bu seviye tarihsel olarak güçlü uzun vadeli destek bölgesi olarak hizmet etmiştir.

Tarihsel verilere göre, 2019, 2020, 2022 ve 2023 yıllarında 200 haftalık SMA seviyesinin yeniden test edilmesi, güçlü toparlanma aşamalarından önceki en düşük noktaları belirlemiştir. Örneğin, Şubat 2023'te Bitcoin bu çizgiyi test ettikten sonra fiyat %37'den fazla yükselmişti. Şu anda BTC ikinci kez bu önemli çizginin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Ancak, teknik analizdeki "ayı bayrağı" (bear flag) formasyonu, düzeltmenin 55.000 ABD Dolarının da altına uzayabileceğine işaret ediyor. Cuma günü itibarıyla BTC bu formasyonun alt çizgisini kırdı ve işlem hacminin artması bu hareketin arkasında güçlü baskı olduğunu gösteriyor. Düşüş devam ederse, bir sonraki ana hedefin 50.000 – 51.000 ABD Doları civarındaki yatay destek bölgesi olması bekleniyor.

BitcoinKriptoPiyasaYatırımBlokzincir
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Girişimciler için 1 saatte kredi tahsis sistemi hayata geçiriliyorGirişimciler için 1 saatte kredi tahsis sistemi hayata geçiriliyorDün, 17:39Visa ve Brale gizli stablecoin ödemelerini test ediyorVisa ve Brale gizli stablecoin ödemelerini test ediyorDün, 15:16ABD Kongresi üyelerine tahmin piyasalarını kullanma yasağı getirilebilirABD Kongresi üyelerine tahmin piyasalarını kullanma yasağı getirilebilirDün, 13:16Bitcoin fiyatı 62.000 doların altına düştü ve Zcash ağında arıza yaşandıBitcoin fiyatı 62.000 doların altına düştü ve Zcash ağında arıza yaşandıDün, 12:12Forward Industries, 1 milyar dolarlık zarardan sonra 32 milyon dolarlık SOL transfer ettiForward Industries, 1 milyar dolarlık zarardan sonra 32 milyon dolarlık SOL transfer ettiDün, 11:19
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Ekonomi haberler

21 Mayıs için döviz kurları açıklandı
21 Mayıs için döviz kurları açıklandı
14 Mayıs için dolar kuru açıklandı
14 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Hayvancılıkta et fiyatlarının düşmesine dair yeni umutlar doğdu
Hayvancılıkta et fiyatlarının düşmesine dair yeni umutlar doğdu
25 Mayıs için döviz kurları açıklandı
25 Mayıs için döviz kurları açıklandı
12 Mayıs için dolar kuru açıklandı
12 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Özbekistan'da dolar kuru yükseldi
Özbekistan'da dolar kuru yükseldi
13 Mayıs için dolar kuru açıklandı
13 Mayıs için dolar kuru açıklandı
2 Haziran için döviz kurları açıklandı
2 Haziran için döviz kurları açıklandı