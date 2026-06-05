Bitcoin 60.000 dolar seviyesini kaybederse fiyat ne kadar düşebilir

Bitcoin (BTC), Kasım 2022'den bu yana en kötü haftalık performansını sergiliyor ve Cuma günü itibarıyla haftalık düşüş %15'e ulaştı. Kripto para biriminin fiyatı 61.000 ABD Dolarına kadar geriledikten sonra şu anda 62.500 ABD Doları civarında işlem görüyor. Yaklaşık 1.500 ABD Dolarlık toparlanma, "boğaların" hala psikolojik olarak önemli olan 60.000 ABD Dolarlık destek seviyesini korumaya çalıştığını gösteriyor. Bu konuda Cointelegraph.com haber veriyor.

Analist Radz'a göre, Bitcoin 60.000 ABD Dolarının altına düşse bile, güçlü talep nedeniyle hızla toparlanabilir. Uzman, en kötü senaryoda fiyatın 55.000 ABD Dolarına kadar düşebileceğini belirtiyor. Bunun temel nedeni olarak 200 haftalık basit hareketli ortalama (200-day SMA) gösteriliyor, çünkü bu seviye tarihsel olarak güçlü uzun vadeli destek bölgesi olarak hizmet etmiştir.

Tarihsel verilere göre, 2019, 2020, 2022 ve 2023 yıllarında 200 haftalık SMA seviyesinin yeniden test edilmesi, güçlü toparlanma aşamalarından önceki en düşük noktaları belirlemiştir. Örneğin, Şubat 2023'te Bitcoin bu çizgiyi test ettikten sonra fiyat %37'den fazla yükselmişti. Şu anda BTC ikinci kez bu önemli çizginin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Ancak, teknik analizdeki "ayı bayrağı" (bear flag) formasyonu, düzeltmenin 55.000 ABD Dolarının da altına uzayabileceğine işaret ediyor. Cuma günü itibarıyla BTC bu formasyonun alt çizgisini kırdı ve işlem hacminin artması bu hareketin arkasında güçlü baskı olduğunu gösteriyor. Düşüş devam ederse, bir sonraki ana hedefin 50.000 – 51.000 ABD Doları civarındaki yatay destek bölgesi olması bekleniyor.