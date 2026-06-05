Girişimciler için 1 saatte kredi tahsis sistemi hayata geçiriliyor

·22·Ekonomi
Girişimciler için 1 saatte kredi tahsis sistemi hayata geçiriliyor

Ülkemizde küçük ve orta işletme temsilcilerini desteklemek, finansal kaynaklardan yararlanmalarında maksimum kolaylıklar sağlamak amacıyla bir sonraki büyük ve devrim niteliğinde adım atıldı. Devlet Başkanımız Şevket Mirziyoyev tarafından finansal hizmetler alanının tamamen dijitalleştirilmesine ve basitleştirilmesine yönelik kapsamlı tedbirler paketi resmen onaylandı.

Yeni stratejiye göre, 2030 yılına kadar ülkemizde küçük ve orta ölçekli girişimcilik konularının finansman hacmi 3 katına çıkarılacak ve bu gösterge gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 20'sini oluşturmalıdır. Bu kapsamda, internet üzerinden resmileştirilen hızlı çevrimiçi mikro kredilerin payının toplam kredi portföyünün yüzde 60'ına ulaşması hedeflenmektedir.

E-Devlet'e ücretsiz erişim ve yapay zeka skorlaması

Bu sistem çerçevesinde bürokrasi ve gereksiz evrak işlerine tamamen son verilecektir. Artık kredi geçmişi olmayan yeni işletme temsilcileri için de sermaye elde etme imkanı yaratılacaktır. Bunun için sisteme ileri dijital teknolojiler dahil edilmektedir:

  • 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren: Ülkemizde çevrimiçi kredilendirmeye uzmanlaşmış tek dijital platform faaliyete geçecektir. En önemlisi, ticari bankalar, potansiyel müşteri veya borçlunun ödeme gücünü değerlendirmek için 'E-Devlet' sistemindeki veri tabanından tamamen ücretsiz yararlanma hakkına sahip olacaktır.

  • 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren: Kredi verme süreçlerine alternatif yapay zeka (AI) skorlama sistemi entegre edilecektir. Bu akıllı sistem, insan faktörü olmaksızın, insanın 71 farklı veri setini — ödenen vergiler, gerçek gelirler, mevcut mal varlıkları, kamu hizmetleri ödeme geçmişi ve hatta sabıka kayıtlarına kadar — saniyeler içinde derinlemesine analiz ederek sonuç çıkaracaktır.

Hız rekoru: sadece 1 saat!

Reformun en çekici ve sevindirici yönü, finansal desteğin tahsis hızıyla ilgilidir. Artık girişimciler kredi almak için haftalarca bankaların kapısında sürünmeyecek.

Hizmet türü

Tahsis süresi

Özellik

Teminatsız çevrimiçi mikro kredi

Maksimum 1 saat içinde

Herhangi bir teminat malı veya kefil olmadan, tamamen uzaktan resmileştirilir.

'AI Danışman' hizmeti

Önümüzdeki 2 ay içinde

Her bir mahallenin ekonomik uzmanlaşması ve özgünlüğünden yola çıkarak hazır iş fikirleri sunar.

Gelecek perspektifi: Daha önce kredi almak, özellikle teminatsız ve güvencesiz fon elde etmek birçok genç girişimci için gerçekleşmez bir hayal gibi görünüyordu. Yapay zeka teknolojilerinin finans sistemine girmesi, bankalardaki tanıdık kayırma ve yolsuzluk riskini ortadan kaldırır. Mahalle düzeyindeki yapay zeka danışmanları ise vatandaşlarımıza hangi alanda iş kurmanın daha karlı olduğunu net bir şekilde gösteren gerçek bir yardımcı haline gelecektir.

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Şevkat MirziyevÖzbekistanElektronik HükümetGirişimciler
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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