ABD Kongresi üyelerine tahmin piyasalarını kullanma yasağı getirilebilir

·36·Ekonomi
ABD Kongresi üyelerine tahmin piyasalarını kullanma yasağı getirilebilir

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, kongre üyelerinin hisse senedi ticareti yapmasını yasaklayan yasa tasarısına tahmin piyasaları (prediction markets) konusunda yeni kısıtlamalar eklemeyi planlıyor. Bu girişim, yasama organının seçimler veya devlet politikası sonuçlarına bahis oynama hakkını yeniden gözden geçirmesi bağlamında ortaya çıktı. Cointelegraph.com haber veriyor.

Temsilciler Meclisi İdari İşler Komitesi Başkanı Bryan Steil, H.R.7008 sayılı yasa tasarısında ilgili değişiklikler yapmayı amaçlıyor. Bloomberg Government'ın haberine göre Steil, bu belgenin önümüzdeki aylarda oylamaya sunulmasını bekliyor. Yeni kurallar, hisse senedi ticaretindeki kısıtlamaları tahmin piyasalarının kullanımıyla ilgili yeni yasaklarla birleştirecek.

Steil'in teklifine göre, tahmin piyasaları kongre üyeleri için tamamen yasaklanmayacak, ancak bazı sözleşme türleri kısıtlanacak. Örneğin, Super Bowl gibi spor veya eğlence etkinliklerinin sonuçlarına bahis oynamaya izin verilecek, ancak seçimler veya ekonomik politika ile ilgili sözleşmelerin ticareti kısıtlanabilir.

Bu adımlar, Polymarket gibi platformalar etrafındaki tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşiyor. Politico'nun raporuna göre, Polymarket'in pazarlama direktörü Matthew Modabber ile bağlantılı hesaplar üzerinden sosyal medya influencer'larına platformu tanıtmak için 2,5 milyon ABD dolarından fazla fon aktarıldığı tespit edildi.

Şu anda ABD yasalarında kongre üyelerinin tahmin piyasalarıyla nasıl etkileşime gireceğine dair net kurallar bulunmuyor. Bryan Steil'in belirttiği gibi, bu önlem ürünün kendisini eleştirmek değil, yasama organı üyeleri için etik ve finansal sınırlar belirlemeyi amaçlıyor.

ABDKongrePolymarketYatırımEkonomi
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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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