Forward Industries, 1 milyar dolarlık zarardan sonra 32 milyon dolarlık SOL transfer etti

·37·Ekonomi
Forward Industries, 1 milyar dolarlık zarardan sonra 32 milyon dolarlık SOL transfer etti

Blok zinciri verilerine göre, Nasdaq borsasında işlem gören Forward Industries şirketi, Perşembe günü yaklaşık 31,9 milyon dolar değerindeki Solana tokenlerini Coinbase Prime platformuna transfer etti. Arkham Intelligence analizleri, şirkete ait cüzdandan kurumsal ticaret platformuna 455.784 adet SOL yönlendirildiğini gösteriyor. Bu, şirketin son bir ay içinde gerçekleştirdiği ilk zincir üstü harekettir. Cointelegraph.com haber veriyor.

Fonların Coinbase Prime platformuna transfer edilmesi, bunların hemen satılacağı anlamına gelmese de, genellikle bu durum kurumsal yatırımcılar tarafından likidite sağlamak veya riskleri azaltmak amaçlı ticari faaliyetlere işaret eder. Bu işlemin ardından Yahoo Finance verilerine göre, Forward Industries hisseleri Cuma günü piyasa öncesi işlemlerde %6 düşerek 3,97 dolar seviyesine geriledi.

Şirket, Eylül 2025'ten itibaren hazine stratejisi kapsamında Solana varlıklarını biriktirmeye başlamıştı. Aralık ayındaki rapora göre, Forward Industries bu varlığın en büyük kurumsal sahibine dönüştü. Şirket, toplam 6,83 milyon SOL tokenini ortalama 232,08 dolardan, toplam 1,59 milyar dolara satın aldığını açıkladı.

Ancak, CoinGecko verilerine göre, o tarihten bu yana Solana fiyatı neredeyse %72 düşerek şu anda yaklaşık 64,63 dolardan işlem görüyor. Bu durum, şirketin ilk yatırımlarının değerinin 441 milyon dolara gerilediği ve gerçekleşmemiş zararın yaklaşık 1,15 milyar dolara ulaştığı anlamına geliyor.

Şu anda Forward Industries, 7 milyondan fazla SOL ile bu kripto para biriminin en büyük halka açık hissedar sahibi olmaya devam ediyor. Kripto piyasasındaki uzun süreli düşüşün arka planında, bilançolarında dijital varlıklar tutan halka açık şirketler yatırımcılar tarafından güçlü baskıyla karşı karşıya kalıyor.

SolanaForward IndustriesKripto ParaBorsaYatırım
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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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