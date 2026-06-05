Visa ve Brale gizli stablecoin ödemelerini test ediyor

Ödeme devi Visa, gizlilik özelliklerine sahip blokzincir ağları üzerinden kurumsal stablecoin ödemeleri yapma imkanlarını inceliyor. Proje, altyapı şirketi Brale ve Wall Street'in büyük finansal kuruluşları tarafından desteklenen Canton Network ile iş birliği içinde yürütülüyor. Test sürecinde, Brale tarafından ihraç edilen ve ABD dolarına endeksli SBC stablecoini kullanılıyor. Cointelegraph.com haber veriyor.

Bu girişim, Visa'nın 2021'de Ethereum ağında USDC ile başlattığı deneyimlerin mantıksal bir devamıdır. Ancak yeni proje, açık blokzincirlerin aksine, işlem katılımcıları, pozisyonlar ve nakit akışları hakkındaki bilgileri kamuoyuna ifşa etmeden zincir içi (on-chain) verimliliğe ulaşmak isteyen bankalara ve piyasa altyapı sağlayıcılarına yöneliktir.

S&P Global Ratings raporuna göre, küresel stablecoin arzı zaten 300 milyar ABD dolarını aşmış olsa da, mevcut temel talep kripto ticareti ile ilişkili kalmaya devam ediyor. Uzmanlar, GENIUS yasa tasarısı çerçevesinde düzenlemeler tamamlandığında stablecoinlerin ticari takaslarda ve sınır ötesi ödemelerde yaygın olarak kullanılmaya başlanacağını öngörüyor.

Digital Asset tarafından geliştirilen Canton ağı, JPMorgan, Goldman Sachs ve BNP Paribas gibi devleri bir araya getiriyor. Özgünlüğü, işlem detaylarını yalnızca katılımcıların ve yetkili düzenleyicilerin görebilmesinde yatıyor. Bu da finansal kuruluşlara, gizli bilgiler üzerinde sıkı kontrolü korurken hızlı ve programlanabilir ödemeler gerçekleştirme imkanı tanıyor.

S&P Global analistlerinin vurguladığı üzere, stablecoinlerin yaygınlaşması uzun vadede bankaların ödeme hizmetlerinden elde ettiği gelirleri etkileyebilir ve perakende mevduat akışını toptan bilançolar lehine değiştirebilir. Buna rağmen, Visa ve ortakları bu teknolojiyi geleneksel finans sistemine entegre etme çalışmalarını sürdürüyor.