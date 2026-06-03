New York ve Avrupa Birliği Stablecoin Düzenlemesinde İş Birliği Yapacak

·27·Ekonomi
New York ve Avrupa Birliği Stablecoin Düzenlemesinde İş Birliği Yapacak

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) ve New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS), sınır ötesi stablecoin faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma, Markets in Crypto-Assets (MiCA) yönetmeliği kapsamında uygulanacak olup, New York ile Avrupa Birliği arasında bilgi alışverişi ve denetim faaliyetlerinin koordinasyonu prosedürlerini belirlemektedir. Cointelegraph.com bu konuda haber verdi.

NYDFS yetkililerine göre, bu iş birliği stablecoin işlemleriyle uğraşan kuruluşlar üzerindeki denetimi güçlendirecek ve piyasa trendleri ile risklerin belirlenmesine yardımcı olacaktır. ABD ve Avrupa'daki büyük bankalar ve finans kurumları, her iki bölgede de dijital varlıkları düzenleyen yasaların kabul edilmesiyle birlikte, stablecoinleri ödeme aracı olarak kullanmayı test etmektedir.

DefiLlama verilerine göre, küresel stablecoin piyasasının hacmi Çarşamba günü itibarıyla 319 milyar USD'yi aştı. İki düzenleyici kurum, dolaşımdaki stablecoin hacmi, sahip sayısı, dış ve iç denetim sonuçları ile ürünlerin yasal statüsü hakkındaki verileri karşılıklı olarak paylaşacaktır. Ayrıca mutabakat zaptı, kriz durumlarında ortak hareket etme mekanizmasını da öngörmektedir.

Şu anda piyasada USD'ye endeksli varlıklar hakim durumda; özellikle Tether (USDT) ve Circle (USDC) piyasa değeri açısından lider konumdadır. Uzmanlara göre, yeni düzenlemeler ve makroekonomik ortam nedeniyle stablecoin piyasası hızlı genişleme aşamasından konsolidasyon dönemine geçmektedir.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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