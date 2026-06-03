Binance ve Alpaca Gelir Paylaşımı Anlaşmasına Vardı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, saklama ve brokerlik altyapı sağlayıcısı Alpaca ile gelir paylaşımı anlaşmasının detaylarını açıkladı. Alpaca günümüzde tokenleştirilmiş ABD hisse senetleri ve borsa yatırım fonlarının (ETF) saklanması konusunda önde gelen altyapı sağlayıcısı haline geldi. Cointelegraph.com bu haberi

aktarıyor. Binance tarafından duyurulan yeni işlem koşullarına göre borsa, Alpaca platformunun emir akışı için ödeme (PFOF) gelirlerinin %50'sini ve kullanıcılara faiz ödendikten sonra hisse senedi kredilemesinden kalan kârın %65'ini alacak. Alpaca şirketi, Binance platformundaki hisse senedi işlemleri için brokerlik, takas ve saklama hizmetleri sunacak.

Bu ortaklık, Binance'in kripto dünyasının dışına çıkma ve hizmetlerini paraya dönüştürme stratejisinin bir parçasıdır. Borsa daha önce 7.000'den fazla ABD hisse senedi ve ETF'ye erişim imkanı sunmuş ve bStocks adlı yeni bir tokenleştirilmiş ürün duyurmuştu. Bilgi olarak, Alpaca Ocak ayında 1,15 milyar dolar değerleme ile 150 milyon dolar yatırım aldı.

RWA.xyz verilerine göre, tokenleştirilmiş hisse senetleri pazarı hızla büyüyor. Son 30 günde bu pazarın toplam değeri %29 artarken, sahip sayısı %35 yükselerek 304.700'e ulaştı. Ancak aktif adres sayısındaki düşüş, yatırımcıların bu varlıkları aktif olarak alıp satmak yerine uzun vadeli tutmayı tercih ettiğini gösteriyor.

Diğer büyük kripto borsaları da geleneksel finans piyasalarına giriş yapıyor. Örneğin, Bitget borsası Nisan ayında Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketinin IPO öncesi hisselerine bağlı bir proxy teklifi başlatmıştı. Bu tür adımlar, blokzincir teknolojilerine dayalı ticaret ürünlerine olan talebin arttığını göstermektedir.