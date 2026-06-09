Raúl Jiménez beklenmedik şekilde Wolverhampton'a döndü

İngiltere'nin Wolverhampton kulübü, Meksika millî takımının forveti Raúl Jiménez ile sözleşme imzaladığını duyurdu. 35 yaşındaki tecrübeli forvet, takıma serbest oyuncu statüsünde katıldı. Daha önce Fulham ile sözleşmesi sona eren futbolcu, Molineux Stadyumu'nda iki yıllık anlaşmaya imza attı. Takımda bir diğer kıdemli defans oyuncusu Kieran Trippier ile birlikte forma giyecek. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

BBC'nin haberine göre, Raúl Jiménez tıbbi kontrollerden başarıyla geçti ve sözleşmede bir yıl daha uzatma seçeneği de yer alıyor. Wolverhampton, geçen sezonun sonunda İngiltere Premier Ligi'nden düşmüştü. Şimdi kulüp yönetimi, Meksikalı forvetin yardımıyla takımı yeniden üst lige çıkarmayı hedefliyor. Bu transfer, kulübün bu yazki transfer penceresindeki ikinci büyük yatırımı oldu.

Raúl Jiménez, Wolverhampton taraftarları için yabancı değil. 2018'den 2023'e kadar bu takımın formasını giyen oyuncu, 166 maçta 57 gol atmaya başardı. O dönemde iki kez kulübün en iyi futbolcusu seçilmişti. Futbolcu, kariyeri boyunca Atlético Madrid ile İspanya Süper Kupası'nı kazandı ve ayrıca Benfica formasıyla iki kez Portekiz şampiyonu oldu.

Şu anda forvet, Meksika millî takımının kampında bulunuyor. Dünya Kupası kapsamında Güney Afrika'ya karşı oynanacak maçın hazırlıklarını yapıyor. Uluslararası turnuva sona erdikten sonra Jiménez, Wolverhampton kampına katılacak ve takımın yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarında yer alacak.