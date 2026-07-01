Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"

·42·Spor
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"

Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi katılımının ardından teknik direktör Fabio Cannavaro, futbolcularına samimi bir mesaj gönderdi.

İtalyan uzman, sosyal medya hesabında öğrencilerinin ağır baskı altında bile sahada ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Sözlerine göre, sonuçlar beklenildiği gibi olmasa da Dünya Kupası'nda kazanılan deneyim, futbolcuların geleceğinde önemli bir yer tutacak.

«Futbolcularımla gurur duyuyorum»

Cannavaro, Özbekistan için ilk Dünya Kupası'nın sona erdiğini belirterek, her maçta takım üyelerinin çabasını ve fedakarlığını yüksek bir şekilde değerlendirdi.

«Futbolcularımla gurur duyuyorum. En zor anlarda bile sahaya her çıktıklarında tüm güçlerini verdiler ve kendilerinden asla ödün vermediler», diye yazdı teknik direktör.

Teknik direktör, Dünya Kupası boyunca futbolcuların büyük bir baskı ve yüksek beklentiler hissettiğini gizlemedi. Özbekistan'ın Dünya Kupası'na ilk kez katılması nedeniyle her mücadele takım için yeni bir seviyede sınav oldu.

Milli takım grup aşamasında Kolombiya, Portekiz ve Kongo DR ile mücadele etti. Son turda Kongo DR'ye karşı alınan 1:3'lük mağlubiyet, Özbekistan'ın turnuvadaki yolculuğunu noktaladı.

Dünya Kupası futbolcular için büyük bir okul oldu

Cannavaro'ya göre futbolcular, sonuçlar ne olursa olsun, ömür boyu hatırlanacak bir deneyim kazandılar.

«Bu, onların hem futbolcu hem de insan olarak büyümelerine yardımcı olacak. Onları 'benim futbolcularım' diye çağırmaktan daha gurur verici bir şey yok», dedi teknik direktör.

Dünya Kupası'ndaki yüksek hız, fiziksel mücadele ve her hatanın ağır bedelleri olması Özbekistanlı futbolcular için büyük bir ders oldu. Cannavaro, turnuva sonrası Dünya Kupası'nın acımasızlığını ve bu seviyede küçük hataların bile sonucu belirlediğini özellikle vurgulamıştı.

Cannavaro'nun tek pişmanlığı ne?

İtalyan uzman, Dünya Kupası sonrası içinde kalan tek ukdeyi de açıkça dile getirdi. Kadroya çağrılan tüm futbolculara yeterli süre veremediği için üzgün olduğunu belirtti.

«Sadece tek bir pişmanlığım var; herkese yeterli süre veremedim. Çünkü her biri Dünya Kupası hayalini sahada yaşamayı hak ediyordu», diye belirtti Cannavaro.

Dünya Kupası kadrosuna girmek bile her futbolcu için büyük bir başarı olsa da, sahaya çıkma fırsatı herkese nasip olmadı. Teknik direktör, bu durumu kendisi için en acı verici noktalardan biri olarak kaydetti.

«Bu hikaye henüz bitmedi»

Cannavaro, mesajını futbolcularına teşekkür ederek ve geleceğe olan güveniyle sonlandırdı.

«Teşekkürler çocuklar! Bu hikaye henüz bitmedi», diye yazdı Özbekistan milli takım teknik direktörü.

Özbekistan milli takımının ilk Dünya Kupası beklenen sonuçları vermemiş olabilir. Ancak futbolcuların edindiği deneyim, dünyanın güçlü takımlarına karşı verilen mücadeleler ve büyük sahnede hissedilen baskı, gelecek turnuvalar için önemli bir temel oluşturabilir.

Şimdi milli takımın önündeki temel görev; 2026 Dünya Kupası'ndaki hatalardan doğru dersler çıkarmak, genç futbolcuları geliştirmek ve bu tarihi debutu yeni zaferlerin başlangıcına dönüştürmektir.

Fabio CannavaroÖzbekistanKolombiyaPortekizPortekiz
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Fransa, İsveç'i mağlup ederek 2026 Dünya Kupası son 16 turuna yükseldiFransa, İsveç'i mağlup ederek 2026 Dünya Kupası son 16 turuna yükseldiBugün, 04:00Declan Rice İngiltere'nin Penaltı Serilerindeki Şansını Yüksek GördüDeclan Rice İngiltere'nin Penaltı Serilerindeki Şansını Yüksek GördüBugün, 02:59Arsenal Efsanesi Morgan Rogers İçin İstenen 130 Milyon Sterlinlik Bedele ŞaşırdıArsenal Efsanesi Morgan Rogers İçin İstenen 130 Milyon Sterlinlik Bedele ŞaşırdıBugün, 02:54Vinicius Junior ve Real Madrid Arasındaki Görüşmeler Çıkmaza GirdiVinicius Junior ve Real Madrid Arasındaki Görüşmeler Çıkmaza GirdiBugün, 02:11Roberto Martinez Eleştirilerin Odağında: Portekiz Teknik Direktörü Cristiano Ronaldo Nedeniyle SuçlanıyorRoberto Martinez Eleştirilerin Odağında: Portekiz Teknik Direktörü Cristiano Ronaldo Nedeniyle SuçlanıyorBugün, 01:59Barcelona Harry Kane Transferinden Tamamen Vazgeçti: Nedenleri Belli OlduBarcelona Harry Kane Transferinden Tamamen Vazgeçti: Nedenleri Belli OlduBugün, 01:37
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı