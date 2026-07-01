Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"

Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi katılımının ardından teknik direktör Fabio Cannavaro, futbolcularına samimi bir mesaj gönderdi.

İtalyan uzman, sosyal medya hesabında öğrencilerinin ağır baskı altında bile sahada ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Sözlerine göre, sonuçlar beklenildiği gibi olmasa da Dünya Kupası'nda kazanılan deneyim, futbolcuların geleceğinde önemli bir yer tutacak.

«Futbolcularımla gurur duyuyorum»

Cannavaro, Özbekistan için ilk Dünya Kupası'nın sona erdiğini belirterek, her maçta takım üyelerinin çabasını ve fedakarlığını yüksek bir şekilde değerlendirdi.

«Futbolcularımla gurur duyuyorum. En zor anlarda bile sahaya her çıktıklarında tüm güçlerini verdiler ve kendilerinden asla ödün vermediler», diye yazdı teknik direktör.

Teknik direktör, Dünya Kupası boyunca futbolcuların büyük bir baskı ve yüksek beklentiler hissettiğini gizlemedi. Özbekistan'ın Dünya Kupası'na ilk kez katılması nedeniyle her mücadele takım için yeni bir seviyede sınav oldu.

Milli takım grup aşamasında Kolombiya, Portekiz ve Kongo DR ile mücadele etti. Son turda Kongo DR'ye karşı alınan 1:3'lük mağlubiyet, Özbekistan'ın turnuvadaki yolculuğunu noktaladı.

Dünya Kupası futbolcular için büyük bir okul oldu

Cannavaro'ya göre futbolcular, sonuçlar ne olursa olsun, ömür boyu hatırlanacak bir deneyim kazandılar.

«Bu, onların hem futbolcu hem de insan olarak büyümelerine yardımcı olacak. Onları 'benim futbolcularım' diye çağırmaktan daha gurur verici bir şey yok», dedi teknik direktör.

Dünya Kupası'ndaki yüksek hız, fiziksel mücadele ve her hatanın ağır bedelleri olması Özbekistanlı futbolcular için büyük bir ders oldu. Cannavaro, turnuva sonrası Dünya Kupası'nın acımasızlığını ve bu seviyede küçük hataların bile sonucu belirlediğini özellikle vurgulamıştı.

Cannavaro'nun tek pişmanlığı ne?

İtalyan uzman, Dünya Kupası sonrası içinde kalan tek ukdeyi de açıkça dile getirdi. Kadroya çağrılan tüm futbolculara yeterli süre veremediği için üzgün olduğunu belirtti.

«Sadece tek bir pişmanlığım var; herkese yeterli süre veremedim. Çünkü her biri Dünya Kupası hayalini sahada yaşamayı hak ediyordu», diye belirtti Cannavaro.

Dünya Kupası kadrosuna girmek bile her futbolcu için büyük bir başarı olsa da, sahaya çıkma fırsatı herkese nasip olmadı. Teknik direktör, bu durumu kendisi için en acı verici noktalardan biri olarak kaydetti.

«Bu hikaye henüz bitmedi»

Cannavaro, mesajını futbolcularına teşekkür ederek ve geleceğe olan güveniyle sonlandırdı.

«Teşekkürler çocuklar! Bu hikaye henüz bitmedi», diye yazdı Özbekistan milli takım teknik direktörü.

Özbekistan milli takımının ilk Dünya Kupası beklenen sonuçları vermemiş olabilir. Ancak futbolcuların edindiği deneyim, dünyanın güçlü takımlarına karşı verilen mücadeleler ve büyük sahnede hissedilen baskı, gelecek turnuvalar için önemli bir temel oluşturabilir.

Şimdi milli takımın önündeki temel görev; 2026 Dünya Kupası'ndaki hatalardan doğru dersler çıkarmak, genç futbolcuları geliştirmek ve bu tarihi debutu yeni zaferlerin başlangıcına dönüştürmektir.