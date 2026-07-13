Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu

Abdukodir Khusanov'un menajeri Gayrat Hasbiullin, futbolcunun aile hayatıyla ilgili ilginç bir detayı paylaştı.

Hasbiullin'e göre Khusanov, aile huzuru ve düzenli bir yaşam için erken evlendi. Menajer, futbolcunun gece hayatına ilgi duymadığını, boş zamanlarını daha çok evde geçirdiğini ve gereksiz yerlere gitmediğini vurguladı.

Hasbiullin, düğünün büyük bir şatafatla yapılmadığını belirtti. Buna rağmen törene yaklaşık 1000 davetli katıldı.

Düğün, Özbekistan milli takımının BAE'ye uçuşundan önce gerçekleşti. Abdukodir, törenden kısa bir süre sonra sabah saat 04:00'te milli takımla birlikte yola çıktı.

Menajer, futbolcunun takımdan ayrı kalmamak için düğün gecesini bile ertelediğini belirtti. Kendisine ertesi gün uçma imkanı sunulmasına rağmen Khusanov, diğer milli takım oyuncularıyla birlikte seyahat etmeyi tercih etti.