Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...

2026 Dünya Kupası grup aşamasında Özbekistan milli takımı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne 1-3 mağlup olarak turnuvaya acı bir şekilde veda etmişti. O maçta kalecimiz Abduvohid Ne’matov'un kalesine iki gol göndererek hayallerimizi yıkan forvet Yoane Wissa bugünkü başarılarına ulaşana kadar çok zor, hatta korkunç sınavlardan geçmek zorunda kaldı.

Zamin.uz Dünya Kupası'nda ülkesini başarıyla temsil eden ve saha dışında gerçek bir kahramanlık sergileyen futbolcunun akıl almaz hikayesini sunuyor.

«Bağırdım ama nefes alamıyordum...» — 2021'deki suikast girişimi

Yoane Wissa'nın sadece Dünya Kupası'ndaki golleri değil, tüm hayatı 2021 yazında sona erebilirdi.

O yılın 1 Temmuz günü, Fransa'nın Lorient kulübünde forma giyen Yoane Wissa'yı evinin yakınında Laetitia adında 36 yaşındaki bir kadın bekler ve ondan imza ister. Futbolcu hiçbir şeyden şüphelenmez. Ancak bu, korkunç bir planın başlangıcıydı.

Gece yarısına doğru kadın geri döner ve kapıyı çalar. Kapı açılır açılmaz futbolcunun yüzüne güçlü bir asit fırlatır. Saldırganın amacı, futbolcunun küçük kızını kaçırmaktı.

Yoane Wissa'nın mahkemedeki ifadesinden: «Kapıyı açtım ve yüzüme bir sıvı atıldı. Bağırdım ve nefes alamadım».

Ağır yanık yaralarına rağmen Yoane iradesini topladı, saldırgana direndi ve kızını korumayı başardı. Doktorlarınacil cerrahi müdahalesi sayesinde görme yetisini korumuş olsa da, artık hayatının sonuna kadar özel göz damlaları kullanmak zorunda..

Ruhsal travma ve panik ataklar

Bu olay sadece fiziksel değil, aynı zamanda çok ağır psikolojik yaralar da bıraktı. Futbolcu ve eşi uzun süre psikolojik destekle hayata tutundu. Eşi ağır depresyona girerken, futbolcunun kendisi panik ataklardan muzdarip olmaya başladı.

Yoane Wissa: «O olaydan sonra çok içine kapanık biri oldum. Yabancıların olduğu bir yerde duramıyorum. Sokakta yürürken bile sürekli arkama endişeyle bakıyorum. Gece yanımda yabancı biri varsa uyuyamıyorum».

Korkunç suçtan Dünya Kupası yıldızlığına giden yol

Suçu işleyen kadının asıl amacı soruşturma sırasında ortaya çıktı ve herkesi şoke etti. Laetitia, sevgilisine hamile olduğu konusunda yalan söylemiş ve bu yalanı örtbas etmek için birinin bebeğini kaçırıp kendisininmiş gibi göstermeye çalışmıştı. En korkuncu ise, Wissa'ya saldırdıktan bir gün sonra Gambiyalı başka bir kadına daha benzer bir saldırıda bulunmuş ve o kadının vücudunun %25'i yanmıştı.

Dört yıl süren mahkeme sürecinin ardından suçlu kadın, cinayete teşebbüs ve reşit olmayan bir çocuğu kaçırmaya teşebbüs suçlarından 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak bu olaylar Yoane'yi yıkamadı, aksine onu daha güçlü olmaya teşvik etti:

Asitli saldırı

1 Temmuz 2021

Evinin yakınında yüzüne asit atıldı. Kızını kahramanca kurtardı ve gözlerinden ağır ameliyatlar geçirdi.

İngiltere'deki yükseliş

2021–2025 yılları

İngiltere Premier Ligi kulübü Brentford'a transfer oldu ve güçlü iradesiyle takımın ana yıldızlarından biri haline geldi.

Süper transfer

Eylül 2025

İngiltere'nin zengin kulübü Newcastle, bu yetenekli forveti 55 milyon sterlin karşılığında transfer etti.

2026 Dünya Kupası kahramanı

Haziran 2026

Dünya Kupası'nda 3 gol attı; bunlardan ikisini Özbekistan'a karşı kaydederek Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni tarihi bir tura taşıdı.

«Asla şikayet etmedi...»

Wissa'nın eski takım arkadaşı Pierre-Yves Hamel, onun içsel gücünü şöyle tanımlıyor:

«Saldırıdan sonra bir kez bile şikayet etmedi, kaderine küsmedi. Yoane sadece ileriye bakarak yaşamak ve gelişmek istedi. Bugünkü başarısı, durmaksızın yaptığı çalışmanın hak edilmiş bir ödülüdür».

Yoane Wissa — sadece sahada rakip savunmayı yaran yetenekli bir forvet değil, aynı zamanda hayatın en acımasız sınavlarını metanetle aşmış gerçek bir irade sembolüdür.