Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor

Portekiz milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo, kariyerindeki son Dünya Kupası'nın ardından yaşadığı hayal kırıklığını atlatmak için ailesiyle birlikte dinleniyor. Dallas'taki stadyumda İspanya'ya karşı oynanan son 16 turu maçındaki mağlubiyetin ardından gözyaşlarını tutamayan yıldız forvet, şu sıralar güneşli bir tatilde enerji topluyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, Al-Nassr kulübünün yıldızı, hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte özel bir tatile çıktı. Rodriguez, Instagram hesabında gülümseyen Ronaldo ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak futbolcunun moralinin düzeldiğine işaret etti. Bu mola, 41 yaşındaki oyuncu için "son dansı" olarak adlandırılan turnuva sonrası duygusal toparlanma sürecinde büyük önem taşıyor.

Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuvada Ronaldo, Özbekistan ve Hırvatistan milli takımlarının ağlarını sarsarak toplam üç gol atmayı başardı. Ancak İspanya'dan alınan 1-0'lık mağlubiyet, dünya şampiyonluğu hayallerine nokta koydu. Maçın ardından Ronaldo, duygusal davranmayacağını ve geleceği hakkında acele kararlar almayacağını belirtmişti.

Geleceğe dair düşünceler

"Dünya Kupası'ndan bu şekilde ayrıldığım için üzgünüm. Her şeyimi verdim, elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu benim son Dünya Kupası'mdı, artık düşünmek ve ailemle vakit geçirmek için zamanım var. Duygularımla herhangi bir karar almayacağım," demişti futbolcu turnuva sonrası verdiği röportajda.

Ronaldo, milli takımdaki mirası hakkında konuşurken Portekiz futbolunun tarihini değiştirdiğini vurguladı. Kendi ifadesiyle, milli takımda 23 yıl boyunca forma giyerek üç büyük kupa kazandı. Eski Manchester United yıldızı, "Cristiano gelmeden önce Portekiz hiçbir şey kazanmamıştı," diye ekledi.

Georgina Rodriguez ile olan ilişkisi, futbolcunun kariyerinin son yıllarında ana istikrar kaynağı haline geldi. 2016 yılında Madrid'de tanışan çift, bugün büyük bir aile büyütüyor ve küresel şöhretin getirdiği baskıları birlikte göğüslüyor. Bu tür aile tatilleri, Ronaldo'nun profesyonel spordaki uzun ömürlülüğünün sırlarından biri olarak görülüyor.

Şimdilik Ronaldo'nun milli takım kariyerine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Taraftarlar ve uzmanlar bir sonraki adımını merakla bekliyor, ancak şu an futbolcu için en önemli şey zihinsel huzur ve aile saadeti.

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