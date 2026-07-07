Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu

·1·Spor
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu

Semerkant'ın Dinamo kulübü, Özbekistan milli takım savunmacısı Jahongir O‘rozov için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye hazır olduğunu açıkladı. Bu bilgi kulüp yönetimi tarafından Eurasia Football yayınına resmen bildirildi.

Alman devinin radarında ve 1 milyon dolarlık serbest kalma bedeli

Son günlerde 22 yaşındaki stoper ile Avrupa kulüplerinin ciddi şekilde ilgilendiğine dair haberler arttı.

  • Almanya'nın prestijli Kicker dergisinin paylaştığı bilgilere göre, O‘rozov, Borussia Mönchengladbach'ın dikkatini çekti. Alman ekibi, onu savunma hattını güçlendirmek için ana adaylardan biri olarak görüyor.

  • Semerkant temsilcisi, oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini açıkladı: bu tutar 1 milyon ABD doları tutarındadır. Eğer bir kulüp bu meblağı ödemeye hazırsa, Dinamo yönetimi iş birliği yapmaya hazırdır.

Menajer açıklaması: Rusya'nın teklifi reddedildi

Oyuncunun menajeri Shahriyor Eshboyev de O‘rozov hakkındaki transfer söylentilerinin boş olmadığını doğruladı. Menajere göre, savunmacıya şu ülkelerden ilgi var:

  • İtalya ve Almanya;

  • Türkiye ve Hollanda;

  • Rusya.

Menajer ayrıca tarafların Rusya'nın Rubin kulübünden gelen resmi teklifi çoktan reddettiğini belirtti. Kulüp yönetimi ise basında çıkan haberlerin çoğunun söylentiden ibaret olduğunu, ancak resmi ve ciddi teklifler gelmesi durumunda bunları değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Cannavaro'nun güveni ve 2026 Dünya Kupası'ndaki çıkışı

Bunyodkor altyapısından yetişen Jahongir O‘rozov, profesyonel kariyerine de orada başladı. 2023 yılında Türkiye'nin Eyüpspor kulübüne transfer oldu ancak orada ilk 11'e girmekte zorlanarak sadece bir Türkiye Kupası maçında forma giyebildi.

Özbekistan'a dönüp Dinamo'ya katıldıktan sonra kısa sürede takımın vazgeçilmez lideri oldu ve milli takıma çağrıldı.

Milli takım kariyeri: Savunmacı, 2026 Dünya Kupası için Özbekistan milli takım kadrosuna dahil edildi ve turnuvada iki maçta forma giydi. Milli takımın as kadrosuna girmesi, savunmacı Husniddin Aliqulov'un ağır sakatlığı sayesinde oldu. Aliqulov'un Dünya Kupası'nda oynayamayacağının kesinleşmesinin ardından teknik direktör Fabio Cannavaro, onun yerine O‘rozov'u kadroya davet etti.

Jahongir O‘rozov bugüne kadar milli formayla 6 maça çıkıp 1 gol atmayı başardı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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