Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı

Futbol dünyasının en parlak yıldızlarından biri, Manchester City ve Norveç milli takımı forveti Erling Haaland, dünya kupasındaki katılımının ardından ülkesine beklenmedik bir hediyeyle döndü. Norveç milli takımının uçağı Oslo Havalimanı'na indiğinde, tüm gözler forvetin elindeki tuhaf nesneye çevrildi. Ixbt.com'un haberine göre futbolcu, yanında Teksas'tan satın aldığı, viski şişesi tutan bir rakun taksidermisi getirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bu antika hatıra, Dallas'taki ünlü "Wild Bill’s Western Store" mağazasından 750 ABD dolarına satın alındı. Norveçli golcü, sosyal medya hesaplarında bu duruma esprili bir dille yaklaşarak, "Peşimden evime kadar geldi" notunu düştü. Bu olay kısa sürede futbolseverler ve medya mensupları arasında geniş yankı uyandırdı.

Yeni yol arkadaşı için isim seçimi

Erling Haaland sadece bu tuhaf hediyeyi göstermekle kalmadı, aynı zamanda Instagram hesabında hayranları arasında bir anket düzenledi. Rakuna isim koymak için taraftarların yardımını almaya karar verdi. Önerilen seçenekler arasında "Cowboy", "Ranger", "TEX" ve "R.O.W." gibi isimler yer alıyordu. Bu durum, futbolcunun mağlubiyetten sonra bile moralinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Norveç milli takımı için bu dünya kupası tarihi bir öneme sahipti. İskandinavlar çeyrek finale kadar yükseldi ve sadece İngiltere milli takımına 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Erling Haaland, turnuva boyunca 7 gol atarak takımının gerçek lideri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Associated Press ajansının haberine göre futbolcu, bu turnuvanın hayatını tamamen değiştirdiğini vurguladı. Manchester City forveti, "Dürüst olmak gerekirse, bu turnuvanın hayatımı değiştirdiğini düşünüyorum" dedi. Onun için Kuzey Amerika'daki maceralar sadece sportif sonuçlarla değil, duygusal açıdan da unutulmaz kalacak.

Haaland ABD'ye veda ederken paylaşımlarında duygusal sözlere yer verdi. "Hoşça kal ABD, çok etkileyiciydi. Burayı özel kıldığınız için teşekkürler" diye ekledi. Şimdi forvetin kısa bir tatilin ardından İngiltere Premier Lig maçlarına hazırlanmak üzere Manchester City'ye dönmesi bekleniyor.

Bu olay, futbol yıldızlarının saha dışındaki hayatlarının da hayranlar için ne kadar ilgi çekici olduğunu bir kez daha doğruladı. 750 dolarlık rakun heykeli ise yakın zamanda Haaland'ın koleksiyonundaki en popüler parçalardan biri olmaya aday.