Chelsea, Michael Olise'nin kardeşiyle yollarını ayırdı

Michael Olise, Bayern Münih ve Fransa milli takımında parlamaya devam ederken, kardeşi Richard Olise kendine yeni bir takım aramak zorunda kaldı. Chelsea kulübü, akademi bünyesindeki yapısal değişiklikler kapsamında 20 yaşındaki savunma oyuncusunun ayrılığını resmen doğruladı. Böylece, Stamford Bridge'deki 11 yıllık kariyeri sona ermiş oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Batı Londra kulübü, önümüzdeki sezon için kadroda tutulacak ve gönderilecek oyuncuların listesini yayınladı. Richard Olise, akademiden gönderilen dört genç oyuncudan biri oldu. Ünlü Cobham akademisine dokuz yaşında katılan oyuncu, büyük umutlarla alt yaş gruplarından geçmişti.

On yıllık kariyeri boyunca savunma oyuncusu büyük bir potansiyel sergilese de, A takıma girmeyi başaramadı. Ağabeyi Crystal Palace ve Bayern Münih formalarıyla Avrupa yıldızına dönüşürken, Richard'ın Chelsea'deki yolu sürekli değişen teknik direktörler nedeniyle kısıtlı kaldı.

Richard Olise, A takıma en çok 2024-25 sezonunda Konferans Ligi kapsamındaki bir maçta yedek kulübesinde yer alarak yaklaştı. Ancak sahaya sürülmedi ve kulüpten tek bir resmi dakika oynamadan ayrıldı. Onunla birlikte Brodie Hughes, Sam Rak-Sakyi ve Jimi Tauriainen gibi gençler de takımdan ayrıldı.

Şu anda serbest oyuncu konumunda olan eski Chelsea'li yeni bir kulüp arıyor. Elit seviyede 11 yıl eğitim alan Olise'nin, profesyonel çıkışını yapmak ve ağabeyinin başarılı yolunu tekrarlamak için teknik açıdan yeterli temele sahip olduğu düşünülüyor.