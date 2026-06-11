Marc Casado, Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi

·52·Spor
Marc Casado, Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi

Barcelona orta sahası Marc Casado, mevcut yaz transfer döneminde Katalan kulübünden ayrılmak için yönetimle anlaşmaya vardı. Hansi Flick yönetiminde yeterli süre alamayan futbolcu, menajeri Jorge Mendes'e uygun teklifleri değerlendirmesi talimatını verdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Gavi ve Marc Bernal'in sakatlıktan dönmesinin ardından Casado, kadro rekabetinde geride kaldı. Hansi Flick, dikey ve yüksek yoğunluklu oyun sisteminde diğer oyunculara güveniyor. La Masia çıkışlı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu anda merkezde Pedri, Gavi, Frenkie de Jong ve Marc Bernal'den sonra beşinci tercih konumuna düştü.

MARCA gazetesinin haberine göre, Barcelona sportif direktörü ve Jorge Mendes transferin ekonomik şartlarını belirledi. Kulüp, oyuncu için yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Katalanlar, finansal fair-play kurallarına uymak ve bütçeyi dengelemek için satışı 30 Haziran'a kadar tamamlamayı hedefliyor.

Şu anda futbolcu için iki somut teklif bulunuyor. Bunlardan biri Avrupa'nın prestijli liglerinden bir kulüpten gelirken, diğeri Suudi Arabistan Pro Ligi'nden gelen finansal açıdan oldukça cazip bir teklif. Her iki taraf da Barcelona'nın talep ettiği miktarı ödemeye hazır, nihai kararı ise futbolcunun kendisi verecek.

BarcelonaMarc CasadoHansi FlickTransferlerLa Liga
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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