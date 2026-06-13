Florian Wirtz Liverpool'da kendini kanıtlayabilecek mi

·27·Spor
Florian Wirtz Liverpool'da kendini kanıtlayabilecek mi

Geçen yılın sonbaharında Liverpool'un yaşadığı kötü oyun serisi sırasında Florian Wirtz eleştirilerin odağındaydı. Gary Lineker gibi uzmanlar, 10 numaralı oyuncunun Arne Slot'un ilk 11'inden geçici olarak çıkarılmasının ona fayda sağlayabileceğini belirtmişti. Lineker'e göre, 100 milyon sterlinlik transfer yine de kendini gösterecektir çünkü Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'daki yeteneği tartışılmazdır. Bu haberi Goal.com veriyor.

Ancak herkes Alman yıldızın geleceğine olumlu bakmıyor. Jamie Carragher oyuncunun sahadaki hareketlerini sadece "disiplinli" olarak nitelendirirken, Gary Neville onun takım için bir "sorun" haline geldiğini söyledi. Özellikle Liverpool'un Manchester City karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından Neville, Wirtz'in sahada bir çocuk gibi göründüğünü ve İngiltere Premier Ligi'nin fiziksel gereksinimlerini karşılayamadığını vurguladı.

Florian Wirtz de İngiltere'deki ilk sezonunda fiziksel durumu üzerinde çalışması gerektiğini kabul etti. Ona göre daha güçlü olması ve yeni ortama uyum sağlaması gerekiyordu. Artık Almanya milli takımının kilit isimlerinden biri olan futbolcu, Dünya Kupası'nda gerçek seviyesini göstererek tüm şüphelere son vermeyi hedefliyor.

Florian WirtzLiverpoolİngiltere Premier LigiFutbolTransfer
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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