Endrick kendini Cristiano Ronaldo ile kıyasladı

Brezilyalı yetenekli forvet Endrick, kariyerindeki askeri disiplin ve fedakarlıklardan bahsederek profesyonel yaklaşımını idolü Cristiano Ronaldo ile kıyasladı. Şu anda 2026 Dünya Kupası'na odaklanan futbolcu, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde geleceğini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

19 yaşındaki futbolcu, Madrid'de forma şansı bulamadığı için maç pratiği kazanmak adına Lyon'a kiralanmıştı. Kendi ifadelerine göre, çalışmaya olan tutkusu onu İspanya'nın başkentinde başarıya taşıyacak temel faktör olacak. GQ Brazil'e verdiği röportajda Endrick, "Gençliğimden beri çok çalışmayı istemem, Cristiano Ronaldo ile ortak noktamızdır; ancak ona sadece çalışkanlığı için değil, aynı zamanda muazzam yeteneği ve zorlukların üstesinden gelme hikayesi için de saygı duyuyorum" dedi.

Endrick'in Lyon'a kiralanması onun için bir dönüm noktası oldu. 2025 yılında ciddi bir sakatlık nedeniyle 173 gün sahalardan uzak kalan forvet, Fransa'da çıktığı 21 maçta 8 gol ve 7 asist kaydetti. Bu performans, özgüvenini geri kazanmasına ve Brezilya milli takımına tekrar seçilmesine yardımcı oldu.

Şimdi Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına geçmesiyle, Endrick'in önümüzdeki sezon ilk 11'de yer bulması için harika bir fırsat doğdu. Dünya Kupası'ndaki başarılı performansının, Santiago Bernabeu'daki geleceği için belirleyici olması bekleniyor.