Özbekistan — Kolombiya maçını Anthony Taylor yönetecek

·42·Spor
Özbekistan — Kolombiya maçını Anthony Taylor yönetecek

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması maçları devam ediyor. Turnuvanın "K" grubunda yer alan Özbekistan milli takımı, ilk turda Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.

Bu önemli karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu. FIFA'nın kararına göre, Özbekistan — Kolombiya maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Taylor'ın yardımcılıklarını vatandaşları Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Kosta Rikalı Juan Calderon üstlenecek. Yedek yardımcı hakem olarak Juan Carlos Mora görev yapacak.

Bilgi için, Özbekistan ile Kolombiya arasındaki maç 18 Haziran'da Taşkent saatiyle 07:00'de başlayacak. Karşılaşma Mexico City'deki stadyumda oynanacak.

Özbekistan milli takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Bu nedenle Kolombiya maçı, sadece gruptaki ilk maç değil, aynı zamanda Özbek futbolu için tarihi bir karşılaşma olma özelliği taşıyor.

Özbekistan — Kolombiya maçını Anthony Taylor yönetecek

Anthony TaylorÖzbekistanKolombiyaFIFAMeksiko
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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