Havertz, Curaçao maçının en iyi oyuncusu seçildi

Kuzey Amerika sahalarında başlayan 2026 Dünya Kupası, ilk günlerden itibaren futbolseverlere gerçek bir gol şöleni sunuyor. Daha önce bildirdiğimiz gibi, E Grubu'nun 1. haftasında turnuvanın favorilerinden Almanya, Curaçao karşısında 7-1'lik skorla iradeli ve farklı bir galibiyet aldı. FIFA'nın resmi sitesine göre, bu verimli ve şiddetli mücadelenin en iyi oyuncusu (Man of the Match) belli oldu. Bu onura Almanların tecrübeli forveti Kai Havertz layık görüldü.

Alman 'makinesinin' golcüsünden muhteşem bir resital

Bugün 29 yaşına basan yetenekli forvet, karşılaşma boyunca üst düzey yeteneğini sergileyerek rakip kaleye iki harika gol atmayı başardı. Havertz'in bu dublesi, Alman 'makinesinin' turnuvadaki ilk korkutucu zaferine çok uygun bir temel oluşturdu:

İlk vuruş: Teknik direktörün planlarını mükemmel bir şekilde uygulayan Kai, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan golü atarak takımını rahat bir şekilde devre arasına taşıdı.

İkinci vuruş: Maçın kaderinin neredeyse belli olduğu anlarda, karşılaşmanın son dakikalarında Havertz bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin ikinci, takımının ise son gollerinden birini rakip ağlara gönderdi.

Aşağıdaki özel spor analizi tablosu aracılığıyla E Grubu'ndaki güncel puan durumu, bir sonraki turun takvimi ve grubun diğer temsilcileri hakkındaki bilgilerle tanışabilirsiniz:

Gruptaki durum ve takımlar Toplanan puanlar 2. tur maçları Maçların resmi tarihi Grubun diğer güçlü temsilcileri Maçtaki diğer gol sahipleri Almanya

(Açık ara lider) 3 puan Almanya – Fildişi Sahili 20 Haziran 2026 Ekvador L. Nmecha, N. Schlotterbeck, J. Musiala, Brown, D. Undav Curaçao

(Atsayder konumunda) 0 puan Curaçao – Ekvador 21 Haziran 2026 Fildişi Sahili Comenencia

(Curaçao'nun tek golü)

E Grubu'nda rekabet kızışıyor: Bizi neler bekliyor?

Bu büyük zaferden sonra Julian Nagelsmann'ın öğrencileri 3 puan ve gol averajı farkıyla E Grubu'nun mutlak lideri oldular. Gol rekorunu kaybeden Curaçao ise şimdilik puansız şekilde tablonun en son sırasında yer alıyor. Ancak onlar için henüz hiçbir şey bitmiş değil.

Bu dörtlü grubun ikinci eşleşmesinde Güney Amerika temsilcisi Ekvador ile Afrika kıtasının güçlü takımı Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada Fildişi Sahili, Ekvador karşısında 1-0'lık galibiyet elde etti. Tek golü 90. dakikada Amad Diallo kaydetti.

Hatırlatalım, Curaçao maçında Almanya kadrosunda Lukas Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Brown ve Deniz Undav da birer gol atarak isimlerini tabelaya yazdırdılar. Curaçao'nun tarihi onurunu ise tek golü atan Comenencia korudu. Önümüzde daha şiddetli 2. tur maçları bizi bekliyor!

Dünya Kupası'nın en sıcak gelişmeleri, maçların en iyi oyuncuları, beklenmedik dubleler ve spor dünyasına dair en güvenilir, özel haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!