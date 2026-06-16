Belçika ve Mısır maçı beraberlikle sonuçlandı

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Belçika ve Mısır maçı beraberlikle sonuçlandı

2026 Dünya Kupası G grubu grup aşamasında yer alan Belçika ve Mısır milli takımları arasındaki karşılaşma Seattle şehrindeki stadyumda oynandı. Heyecanlı ve mücadele dolu maç 1-1 sona erdi. Mısır milli takımı 20. dakikada Imam Ashur'un golüyle öne geçti. Belçika ise ikinci yarıda, 68. dakikada Mahmud Hanna'nın kendi kalesine attığı golle durumu beraberliğe getirdi.

Karşılaşmada her iki takım da temkinli ancak aktif bir oyun sergiledi. Belçika topa sahip olma oranında %54 ile üstünlük kurdu. Mısır ise %46 oranında topa sahip oldu. Şut sayısında neredeyse eşitlik vardı: Belçika 15, Mısır ise 14 şut çekti. Ancak isabetli şutlarda Mısır daha iyi bir performans sergiledi: Mısır'ın 4, Belçika'nın ise 3 isabetli şutu vardı.

Pas sayısında Belçika üstünlük sağladı. Takım, %88 isabet oranıyla 445 pas yaptı. Mısır futbolcuları ise 367 pas yaptı ve bunların %82'si hedefe ulaştı. Faul sayısı her iki takımda da aynıydı — 15'er adet. Ayrıca her iki taraf da 2'şer sarı kart gördü, kırmızı kart çıkmadı.

Köşe vuruşlarında Mısır büyük bir üstünlük kurdu. Afrika temsilcileri 7 kez korner kullanma şansı bulurken, Belçika'da bu sayı 2'de kaldı. Ofsayt konusunda ise Mısır 1 kez kuralı ihlal ederken, Belçika'nın ofsaytı kaydedilmedi.

Bu sonucun ardından G grubunda Belçika ve Mısır hanelerine 1'er puan yazıldı. Her iki takım da gruptaki ilk maçlarının ardından play-off mücadelesine devam edecek. Karşılaşmada gol atanlar arasında Mısır'dan Imam Ashur ve Belçika lehine Mahmud Hanna'nın kendi kalesine attığı gol kaydedildi.

BelçikaMısırSeattleImam AshurMahmoud Hanin
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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