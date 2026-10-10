Laos milli takımı futbolcusu şike skandalı nedeniyle tutuklandı

·7·Spor
Laos milli takımı futbolcusu şike skandalı nedeniyle tutuklandı

Asya futbolunda şike ve bahis yolsuzluğuyla ilgili yeni bir skandal patlak verdi. Büyük Britanyamerkezli saygın The Guardian gazetesinin haberine göre, Laos milli takımı orta saha oyuncusu Soukpxachan Luentala, uluslararası müsabakalardaki maç sonuçlarını kasten manipüle etmekle suçlanarak kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yerel Salavan United kulübünde forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun, yabancı bir bahis sendikasının çıkarları doğrultusunda hareket ettiğinden şüpheleniliyor.

Vietnam sendikası ve polis soruşturması

Olayla ilgili yürütülen soruşturmalar, uluslararası yasa dışı ağların faaliyetlerine uzanıyor:

  • Bahisçilerle iş birliği: Soruşturma tahminlerine göre Luentala, Vietnam'da gizli faaliyet gösteren yasa dışı bir bahis grubuyla doğrudan iletişime geçerek, milli takımın katıldığı maçların sonuçlarını önceden ayarlamaya yardımcı oldu;

  • Federasyonun kararlı duruşu: Laos Futbol Federasyonu (LFF), grup aşamasındaki şüpheli hareketler üzerine derhal bir iç soruşturma başlattı ve toplanan tüm kanıtları resmi olarak kolluk kuvvetlerine teslim etti;

  • Toplu sorgulamalar: Turnuva sonrası başkente dönen Laos milli takımının birkaç futbolcusu polis merkezine çağrılarak ifadeleri alındı.

Utanç verici mağlubiyetler ve rekor gol farkları

Şüpheler boşuna değildi; Ağustos ayı başında Myanmar'da düzenlenen ASEAN Şampiyonası maçlarında Laos milli takımı beklenmedik derecede utanç verici skorlarla mağlup oldu:

  • Tayland maçı: 0-5 mağlubiyetle hezimete uğradı;

  • Malezya ile karşılaşma: Rakibe 0-4 skorla boyun eğildi;

  • Filipinler maçı: 1-4'lük bir mağlubiyet kaydedildi;

  • Myanmar ile müsabaka: Ev sahibinden tam 7 gol yiyerek 2-7 mağlup olundu.

LFF yetkilileri, bu skorların sadece sportif bir başarısızlık değil, belirli bir senaryoya dayalı kasıtlı hataların sonucu olabileceğini doğruladı.

Soruşturma süreci devam ediyor. Futbolcunun suçlu bulunması halinde, sadece uzun süreli hapis cezası almakla kalmayıp, aynı zamanda FIFA tarafından futboldan ömür boyu men edilmesi bekleniyor.

Laos Milli TakımıSoukpxachan LuentalaLaos Futbol Federasyonu (LFF)Vietnam SendikasıŞike Skandalı
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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