Özbekistan Savunma Bakanlığı askerlerinden oluşan keskin nişancı takımı Güney Kore'de düzenlenen III. Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda bir kez daha birinciliği elde etti. Dikkat çekici olan ise, Özbekistanlıların bu başarıyı üst üste ikinci kez tekrarlaması ve turnuvadaki genel performanslarını daha da geliştirmeleridir.

Bu yıl 3-10 Eylül tarihleri arasında Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletine bağlı Gwangju şehrinde düzenlenen prestijli yarışmaya 8 ülkeden 28 takım katıldı. Özbekistan temsilcileri, final sonuçlarına göre 678,4 puan toplayarak 13 yabancı ülke takımı arasında birinci oldu.

28 takımın katıldığı yarışmada Özbekistan birinci oldu

Yarışma, Kore Ordusu Özel Operasyon Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlendi. Turnuvaya ev sahibi Güney Kore'ninyanı sıra Özbekistan, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri, Moğolistan, Türkiye, Kamboçya ve Kazakistan takımları katıldı.

Toplam 28 takımdan 15'i Güney Kore'ye, 3'ü Özbekistan'a, 3'ü Vietnam'a, 2'si BAE'ye ve 2'si Moğolistan'a aitti. Türkiye, Kamboçya ve Kazakistan'dan ise birer takım katıldı.

Final sonuçları şu şekilde oluştu:

Sıra Ülke Sonuç 1. sıra Özbekistan 678,4 puan 2. sıra Vietnam 666,6 puan 3. sıra Türkiye 471,1 puan

Böylece Özbekistan takımı, ikinci sırayı alan Vietnam temsilcilerinden 11,8 puan daha yüksek bir sonuç elde etti.

Bu zaferin en önemli yönü sürekliliktir

Özbek askerlerinin Güney Kore'deki bu turnuvadaki başarısı tek seferlik bir başarı ile sınırlı değil.

Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, Özbekistan takımı yarışmada 2024 yılında ikinci oldu. 2025 yılında ise birinciliği kazandı. 2026 yılındaki sonuçla takım şampiyonluğunu bir kez daha tescilledi.

Bu dinamik şartlı olarak şu şekilde ifade edilebilir:

2024 yılı — 2. sıra → 2025 yılı — 1. sıra → 2026 yılı — 1. sıra.

Bu nedenle Güney Kore'deki yeni zafer, Özbek askerlerinin uluslararası arenadaki sonuçlarının istikrarlı bir şekilde geliştiğini gösteren sayısal bir gerçek olarak dikkat çekicidir.

Yarışma sıradan bir spor müsabakası değildi

Organizatörler yarışmayı 20 özel görevden oluşan bir program temelinde gerçekleştirdi. Eğitimler farklı ortam ve zaman koşullarını kapsıyordu.

Resmi kayıtlara göre, bu yılki görevlerin hiçbiri geçen yılki egzersizlerin aynısı değildi. Ayrıca, her görevin içeriği katılımcılara başlamadan hemen önce açıklandı.

Yarışmanın bir diğer özgün yönü ise hedeflerin önemli bir kısmının hareketli ve havada bulunan nesnelerden oluşmasıydı. Resmi bilgilere göre bunlar toplam hedeflerin yüzde 40'ını oluşturuyordu.

Bu durum katılımcılardan sadece isabet değil, aynı zamanda yüksek düzeyde dikkat, dayanıklılık ve farklı koşullara uyum sağlama yeteneği de talep etti.

Sonuç rakamlarla neyi gösteriyor?

Özbekistan takımının 678,4 puanlık sonucu, Vietnam takımının 666,6 puanlık performansından daha yüksek oldu.

En ilginç noktalardan biri, üçüncü sıradaki Türkiye takımının 471,1 puan toplamasıydı. Yani birincilik ve ikincilik mücadelesi oldukça yakın geçerken, Özbekistan ve Vietnam'ın sonuçları üçüncü sıradan belirgin şekilde yüksekti.

Aynı zamanda, yarışmaya Güney Kore'den 15 takımın katılması rekabet seviyesini ve kapsamını daha da artırıyor. Özbekistan takımı ise yabancı ülke temsilcileri arasında en iyi sonucu kaydetti.

Özbek askerlerinin uluslararası yarışmalara katılımı devam ediyor

Son yıllarda Özbekistan Savunma Bakanlığı askerleri çeşitli uluslararası askeri-spor yarışmalarına katılmaktadır.

Güney Kore'deki yarışma ise profesyonel hazırlık, takım çalışması, yüksek dikkat ve baskı altında görev yapma gibi becerileri kapsamlı bir şekilde test etmesiyle öne çıkıyor.

2026 yılı sonucu bu açıdan da önemli: Özbek temsilcileri 2024'teki ikinciliğin ardından 2025 ve 2026 yıllarında şampiyonluğu elde etti.

Kısa özet

Güney Kore'deki III. Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması, Özbekistan Savunma Bakanlığı takımı için bir başka büyük uluslararası sınav oldu.

28 takımın katıldığı yarışmada 678,4 puanla birincilik.

2024 yılında ikincilik.

2025 yılında şampiyonluk.

2026 yılında tekrar şampiyonluk.

Özbek askerlerinin Güney Kore'deki başarısı böylece üst üste iki yıllık şampiyonlukla taçlandırıldı. Bu durum, ülke temsilcilerinin uluslararası askeri-spor yarışmalarındaki başarılarını bir kez daha kamuoyunun dikkatine sundu.