Özbekistan U-23, Vietnam'ı 2-0 mağlup ederek Asya Oyunları'nda play-off biletini aldı

Japonya'nın Nagoya şehrindeki yeşil sahalarda devam eden XX. Yaz Asya Oyunları'nın futbol programı, Özbek taraftarlar için gerçek bir bayrama dönüşüyor. Turnuvanın grup aşamasındaki 3. maç kapsamında Ravshan Haydarov yönetimindeki Özbekistan U-23 milli takımı, Vietnam U-23 karşısında sahaya çıkarak 2-0'lık net ve tartışmasız bir galibiyet elde etti. Maçın başından itibaren büyük bir baskı kuran ve inisiyatifi eline alan "Beyaz Kurtlar", henüz 5. dakikada kaptan Muhammadali O‘rinboyev'in çevik ve soğukkanlı hareketiyle skoru açtı.

İkinci yarıda da rakibine hiçbir şans tanımayan temsilcilerimiz, 67. dakikada oyuna sonradan giren Nurlan Ibraimov'un şık vuruşuyla maçın kaderini tamamen belirledi. Bu başarı sayesinde Haydarov'un öğrencileri, grup aşamasındaki 3 maçın tamamında rakiplerini dize getirerek 9 puanla %100'lük bir performans sergiledi ve grup lideri olarak play-off aşamasına yükseldi. Savunmadaki kusursuz sağlamlık ve hücumdaki hız, takımımızın altın madalyaya doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

Peki, Ravshan Haydarov'un takımı play-off'taki zorlu maçlarda da bu üstünlüğü koruyabilecek mi? Asya devleri Japonya ve Güney Kore'ye karşı ana silahımız ne olacak ve Nagoya podyumunun zirvesi Özbekistan'ın mı olacak?

«Kaptanın hızlı golü, 3'te 3 galibiyet ve play-off bileti»: Maçtan 5 önemli nokta

Vietnam karşısında alınan net galibiyetin en önemli detayları:

İlk dakikalardaki üstünlük: Takım kaptanı Muhammadali O‘rinboyev 5. dakikada skoru açarak rakibin tüm taktik planlarını altüst etti;

Joker etkisi: İkinci yarıda oyuna dahil olan Nurlan Ibraimov, 67. dakikada kritik bir gol atarak maça noktayı koydu;

Mutlak %100 performans: Özbekistan U-23 milli takımı, gruptaki 3 maçın tamamını kazanarak 1. sıradan çıktı;

Savunmada güven: Kaleci Muratbayev ve savunma hattı, Vietnamlı hızlı forvetlere yaklaşma şansı bile vermedi;

Play-off kapıları açık: Artık Ravshan Haydarov'un öğrencileri, kıtanın güçlü takımlarına karşı madalya için ölüm-kalım maçlarına çıkacak.

Asya Oyunları: Vietnam U-23 — Özbekistan U-23 maç raporu ve istatistikleri

Maç detayları ve kaydedilen önemli istatistiksel veriler:

Kriterler ve parametreler Maç istatistikleri ve kadro bilgileri Turnuva ve aşama XX. Yaz Asya Oyunları, grup aşaması, 3. maç Final skoru Vietnam U-23 0:2 Özbekistan U-23 Atılan goller Muhammadali O‘rinboyev (5'), Nurlan Ibraimov (67') İlk 11 Muratbayev, Xamidov, Murtazoyev, Rizaqulov, Xushvaqtov, Saidov, O‘rinboyev (k), Jumayev, To‘lqinbekov, Abdunazarov, Karimov Yedekler Murkayev, Xayrullayev, Baxromov, Saidnurillayev, Rustamov, Reimov, Abdurahmonov, O‘rmonjonov, Abdullayev, Ibraimov, Shodiboyev Gruptaki genel sonuç 3 maç, 3 galibiyet, 9 puan (1. sırada play-off'a yükseldi) Teknik direktör Ravshan Haydarov

Futbol ve taktik analizi: Neden bu Özbekistan takımı Asya Oyunları'nın favorilerinden biri?

Asya futbolu yorumcuları ve yerel spor analistlerinin sonuçları:

Ravshan Haydarov'un "altın" tecrübesi: 2018 Çin'deki Asya Şampiyonası'nda U-23 takımıyla tarihi bir şampiyonluk yaşayan tecrübeli hoca, uluslararası turnuvaların spesifik özelliklerini ve oyuncuları fiziksel olarak finale kadar hazırlamayı çok iyi biliyor;

Hücumda evrensellik: Kaptan Muhammadali O‘rinboyev'in liderlik yeteneği ve kritik anlarda sorumluluk alması, takıma büyük bir psikolojik üstünlük sağlıyor;

Zengin ve dengeli yedek kulübesi: Nurlan Ibraimov'un oyuna girer girmez gol atması, ilk 11 ile yedekler arasında büyük bir fark olmadığını ve her oyuncunun maçın kaderini değiştirmeye hazır olduğunu kanıtlıyor;

Play-off'ta psikolojik üstünlük: %100'lük sonuçla çıkmak, gençlerde kendine olan güveni pekiştiriyor; bu da rakip kim olursa olsun maça dominant başlamalarını sağlıyor.

Özbekistan genç milli takımı, Nagoya sahalarında Asya Oyunları altın madalyasına giden en önemli aşamaya cesurca adım attı.

Sizce Ravshan Haydarov yönetimindeki Özbekistan U-23 takımı, bu Asya Oyunları'nda finale çıkıp şampiyonluk kupasını Taşkent'e getirebilir mi? Kadrodaki hangi oyuncunun performansı sizi daha çok etkiledi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun Nagoya'daki bu net galibiyeti hakkındaki analizimizi tüm futbolseverlerle paylaşın!