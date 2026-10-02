«Casus her şeyi duyuyor»: Sevilla teknik direktörü gizli taktik hileyi ifşa etti

İspanya La Liga'da modern futbolun perde arkasındaki gerçek bir taktik «casusluk» skandalı ortaya çıktı! Sevilla teknik direktörü Luis García Plaza, verdiği sansasyonel röportajda, maç sırasında rakip teknik direktörün tüm talimatlarını gizlice dinleyip kendisine ileten özel bir görevlisi olduğunu açıkça itiraf etti.

Karşılaşmalar sırasındaki su molalarında mikrofonları eliyle kapatıp fısıldayarak konuşan teknik adamın bu davranışı, İspanyol basınında «Pertigagate» adıyla bilinen büyük tartışmalara yol açtı. Peki, Luis García kameralar önünde başka neleri ifşa etti ve neden diğer teknik direktörleri yalancılıkla suçluyor?

Canlı yayın üzerinden telefon bağlantısı ve «yalancı» meslektaşlar

Juanma Castaño'ya verdiği röportajda Sevilla hocası sır saklamak istemedi ve bu uygulamanın tüm kulüplerde var olduğunu söyledi:

Özel dinleyici: Teknik direktör, rakip hocanın su molasında ne söylediğini kelimesi kelimesine dinleyip kendisine telefonla anında ileten bir personelin çalıştığını belirtti;

«Herkes böyle yapıyor»: Plaza, dünyadaki tüm teknik direktörlerin aynı yöntemi kullandığını, bunu inkar edenlerin ise sadece yalan söylediğini vurguladı;

Televizyon kameralarından korunma: Su molası sırasında kendi taktiklerinin ve talimatlarının canlı yayın aracılığıyla tüm dünyaya, özellikle de rakip kampa yayılmasına sert bir şekilde karşı çıktı.

«Pertigagate» skandalı: Valencia maçında neler yaşanmıştı?

«Rakip takımın ne söyleyeceğimi önceden bilmesini istemiyorum, sadece bu!» diye açıkladı teknik direktör.

5. hafta kapsamında oynanan Valencia maçında Plaza, DAZN kanalının uzun mikrofonunu (pertiga) iki kez eliyle kapattı. Ardından futbolcuları çember şeklinde yakınlaştırıp sesinin duyulmayacak kadar kısık bir seviyede talimat verdi. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve basında sansasyonel «Pertigagate» skandalı olarak adlandırıldı.

Sevilla ve «Pertigagate» detayları (Tablo)

Gösterge / Faktör Net gerçekler ve durum Baş kahraman Luis García Plaza (Sevilla Teknik Direktörü) Skandalın adı «Pertigagate» (mikrofonun kapatılmasıyla ilgili) İfşa edilen sır Rakibin talimatlarını dinleyip teknik direktöre ileten özel bir kişinin varlığı Temel neden Televizyonun taktiksel konuşmaları açık yayına vermesine duyulan tepki Takımın La Liga'daki durumu 7 hafta sonunda 13 puanla 5. sıra

Tüm tartışmalara ve sansasyona rağmen Sevilla, bu sezon başarılı bir grafik çizerek Avrupa kupaları potasında sağlam bir yer ediniyor.

Sizce Luis García haklı mı: televizyon futbolcuların ve teknik direktörün iç taktik sırlarını tüm dünyaya göstermeyi bırakmalı mı, yoksa bu modern şovun ayrılmaz bir parçası mı? Teknik direktörün bu açık itirafına nasıl bakıyorsunuz?

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