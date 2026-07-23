Özbekistan U-23 Milli Takımı'nın Asya Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu

Futbolda Özbekistan U-23 Milli Takımı'nın Japonya'da düzenlenecek XX. Asya Oyunları grup aşamasında hangi rakiplere karşı sahaya çıkacağı belli oldu.

Kura sonuçlarına göre, Özbekistan genç milli takımı C grubunda yer aldı. Temsilcilerimiz bir üst tura yükselmek için Vietnam, Filipinler ve Kuveyt takımlarıyla mücadele edecek.

Özbekistan C grubunda yer aldı

Asya Oyunları futbol turnuvasına katılacak olan Özbekistan U-23 takımı, grup aşamasında üç rakiple karşılaşacak.

C grubu kadrosu:

Özbekistan;

Vietnam;

Filipinler;

Kuveyt.

Gruptaki maç takvimi ve karşılaşmaların oynanacağı stadyumlar hakkında henüz ek bir bilgi verilmedi.

Bir üst tur mücadelesi kolay olmayacak

Özbekistan genç milli takımı, Asya ölçeğinde yüksek hedefleri olan takımlardan biri olarak kabul ediliyor. Ancak C grubundaki her maç büyük önem taşıyor.

Vietnam genç futbolu, son yıllarda kıta turnuvalarında rekabetçi bir takım olarak öne çıkıyor. Kuveyt de Asya futbol ekolünün deneyimli temsilcilerinden biri. Filipinler ise gruptaki rakipleri için beklenmedik sorunlar yaratabilir.

Bu nedenle Özbekistan U-23 takımının ilk turdan itibaren maksimum sonuç için sahaya çıkması bekleniyor.

ABD karşısında alınan galibiyet

Daha önce Özbekistan U-23 milli takımı, Slovenya'da oynanan maçta ABD genç milli takımını mağlup etmişti.

Bu sonuç, Asya Oyunları öncesinde futbolcuların moral durumu ve hazırlığı için önemli bir anlam taşıyabilir. Uluslararası hazırlık maçları, teknik heyete kadro potansiyelini değerlendirme ve ana turnuva için uygun taktiği oluşturma imkanı veriyor.

Asya Oyunları ne zaman düzenlenecek?

XX. Asya Oyunları Japonya'da 15 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor.

Futbol turnuvasındaki maçlar, genel oyun takvimi çerçevesinde organize edilecek. Yakın zamanda Özbekistan U-23 takımının grup aşamasındaki maç tarihlerinin de açıklanması bekleniyor.

Şimdi ana odak noktası, takımın nihai kadrosu ve Japonya'daki turnuva öncesinde gerçekleştirilecek hazırlık kampları olacak.