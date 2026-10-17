Duşanbe'de para dolu paket ve Kiev'de "gösteri": Uvarov şikeli maçları ifşa etti

SSCB milli takımı ve Moskova'nın Dinamo kulübünün eski kalecisi Aleksandr Uvarov verdiği sansasyonel röportajda, Sovyetler Birliği üst lig şampiyonasında yaşanan şikeli maçlar, soyunma odalarında dağıtılan paralar ve hakemlerin tuhaf kararları hakkında açık konuştu.

Emektar kaleci, kariyeri boyunca şikeli maçların katılımcısı olmak istemediğini, ancak bazı zamanlarda takımın anlaşmalarından habersiz bir şekilde bu tür müsabakalarda sahaya çıktığını hatırlattı.

Kiev'deki "gösteri" ve soyunma odasındaki 250 ruble

Uvarov, Kiev'de Dinamo'ya karşı alınan 1-2'lik mağlubiyetin perde arkasındaki olayları şöyle anımsadı:

Sahadaki "gösteri": «Kiev'de 1-2 kaybettiğimiz maçta komik bir olay yaşanmıştı. Gazzaev 40 metreden rakip kalenin doksanına isabetli bir şut çekmişti. Ondan sonra gerçek bir gösteri başladı; anlamsız penaltılar peş peşe çalındı;

Bilinmeyen para ödülü: Maçtan sonra soyunma odasında elime 200 veya 250 ruble tutuşturdular. Şaşırarak: “Bu ne için?” diye sordum. Bana “sorma” dediler ve ben de fazla soru sormadım;

0-5'lik maç farkı: Ancak başka bir sefer Kiev'de 0-5 kaybettiğimiz maç kesinlikle şikeli değildi. Çünkü şikeli müsabakalar bu kadar büyük ve utanç verici bir skorla bitmez», — dedi.

Duşanbe'de para dolu paket ve saha ortasında penaltı

Emektar kaleci, hakemlerin satın alındığı en tuhaf maçlardan biri olarak Tacikistan deplasmanını örnek gösterdi:

Para dolu büyük paket: «Duşanbe'ye gittiğimizde rakip kaleci Manannikov elinde dev bir paketle geldi. Hayatımda bu kadar çok parayı hiç görmemiştim. Bana getirdiğinde: “Bu benim işim değil, çocukların yanına git” dedim;

Hakem Timoşenko ve akıl almaz karar: Sonuç olarak o paket Rostovlu baş hakem Timoşenko'nun eline geçti. Ondan sonra hakem öyle bir penaltı verdi ki; top saha ortasında dururken bizim kalemize 11 metrelik penaltı atışı gösterdi! O gün 0-1 kaybettik».

Kutaisi'deki teklif ve Malofeyev'in öfkesi

Röportaj sırasında o dönemin futbolcuları Boris Pozdnyakov ve Aleksey Prudnikov'un Kutaisi'nin Torpedo kulübüyle ilgili anıları da gündeme geldi:

«Parayı alacak mısınız yoksa hakeme mi verelim?": Pozdnyakov'un sözlerine göre, Kutaisi'de her futbolcuya 500 ruble teklif edilerek bir seçim sunulmuş: ya parayı oyuncular alacak ya da hakemlere verilip mağlubiyet garantilenecek denmiş ve oylama sonucunda para alınmış;

Yedek kaleciye saldırı: Prudnikov ise Kutaisi'den alınan mağlubiyetten sonra teknik direktör Eduard Malofeyev'in soyunma odasında yedek oturan kaleciye «Sen kaptansın, neden maçı sattın?» diye bağırdığını hatırlatmıştı;

Uvarov'un sonucu: «Malofeyev çok fevri bir insandı, her şeye kılıç çekerek saldırırdı. Ancak genel olarak, o dönemlerde her türlü ihtimali ve şüpheli işleri tamamen göz ardı etmek mümkün değildi», — diyerek sözlerini tamamladı eski kaleci.

SSCB şampiyonasındaki bu açık itiraflar, Sovyet futbolunun cilalı tarihinin ardında ne tür karanlık şemaların ve şikeli maçların gizlendiğini gözler önüne seriyor.