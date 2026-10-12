Jahongir O‘rozov'un kendi kalesine attığı gol Rubin'e pahalıya mal oldu

·101·Spor
Jahongir O‘rozov'un kendi kalesine attığı gol Rubin'e pahalıya mal oldu

Rusya Premier Ligi'nin (RPL) 10. haftasında Kazan ekibi Rubin, sahasında Moskova temsilcisi Dinamo'yu konuk etti. Gergin ve çekişmeli geçen merkez karşılaşma, konuk ekibin 1-0'lık minimal galibiyetiyle sona erdi.

Maçın kaderini ilk yarıda yaşanan talihsiz bir kendi kalesine gol ve her iki takımda görülen kırmızı kartlar belirledi.

Maçın kaderini belirleyen anlar ve kırmızı kartlar

Ak Bars Arena'da oynanan mücadelede öne çıkan önemli olaylar şunlardı:

  • 30. dakikada kendi kalesine gol: Karşılaşmadaki tek gol ilk yarının ortalarında geldi; Özbekistan milli takımı savunma oyuncusu Jahongir O‘rozov topu uzaklaştırmak isterken hata yaptı ve kendi kalesine gol attı (0-1);

  • Tam süre aldı: 20 yaşındaki Özbek lejyoner maça ilk 11'de başladı ve sahada 90 dakika boyunca görev yaptı;

  • Sahadaki gerginlik: Skorda geriye düşen Rubin'in durumu, 37. dakikada Ilya Samoshnikov'un kırmızı kart görerek oyun dışı kalmasıyla daha da zorlaştı. Konuk ekipte ise 82. dakikada Rubens kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Puan durumundaki değişiklikler

Bu sonuç, lig tablosunun üst sıralarında önemli değişikliklere yol açtı:

  • Dinamo liderliğe yükseldi: Kazan'da değerli 3 puanı hanesine yazdıran Moskova kulübü, puanını 22'ye çıkararak RPL puan durumunda liderliğe oturdu;

  • Rubin 6. sırada kaldı: Kendi sahasında mağlup olan Rashid Rahimov'un öğrencileri, 12 puanla ligde 6. sırada yer almaya devam ediyor.

Bu maç Jahongir O‘rozov için acı bir hatıra olarak kalsa da, genç savunma oyuncusunun takımın ilk 11'inde tam güven kazanması, ilerleyen haftalarda daha da tecrübe kazanacağının bir göstergesidir.

Rubin KazanDinamo MoskovaRPL 10. HaftaJahongir O‘rozovRusya Premier Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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