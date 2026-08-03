Jahongir O‘rozov Rubin’de: Yeni Tarih ve Büyük Finansal Sıçrama

·70·Spor
Jahongir O‘rozov Rubin’de: Yeni Tarih ve Büyük Finansal Sıçrama

Semerkant’ın Dinamo kulübünde forma giyen savunma oyuncusu Jahongir O‘rozov, Rusya Premier Lig’inde kendini deneyecek. Jahongir O‘rozov, Dinamo’dan Rubin’e kiralık olarak transfer oldu ve finansal açıdan büyük bir sıçrama yaptı. Rusya’da yeni bir tarih başlıyor.

Rubin kulübünün basın servisi de bu haberi resmi internet sitesinde duyurdu.

Haberde, “Jahongir, Özbekistan millî takımının oyuncusu. O‘rozov bu yaz millî takımıyla Dünya Kupası’na katıldı. Hoş geldin!” ifadelerine yer verildi.

2026 yılının sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek. 22 yaşındaki savunma oyuncusuna 13 numaralı forma verildi.

Transfer ve Finansal Şartlar

  • O‘rozov, 100 bin avro karşılığında Rubin’e kiralandı. Sözleşmede 700 bin avro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor.

  • Yeni kulübündeki yıllık maaşı 450 bin avro; bu rakam önceki kazancının dört katı.

  • Transfermarkt, savunma oyuncusunun piyasa değerini 1,2 milyon avro olarak değerlendirdi.

Kariyeri ve Millî Takımdaki Başarıları

  • Bunyodkor altyapısından yetişen oyuncu, ardından Dinamo’da 55 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

  • 2023 U20 Asya Kupası şampiyonu oldu ve gençler Dünya Kupası’na katıldı.

  • 2026 yılında A millî takımda ilk maçına çıktı ve ilk golünü attı.

Rusya’da Yeni Bir Aşama

  • Rubin, Rusya Premier Lig’inde sekizinci sırada yer alıyor.

  • Üçüncü haftada Orenburg’a karşı oynanacak maç 9 Ağustos’ta yapılacak.

  • Transfer, kulüpler ve teknik direktörler tarafından resmen doğrulandı.

“Bu transfer, O‘rozov için finansal ve sportif açıdan yeni bir aşama anlamına geliyor.”

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Jahongir O‘rozovRubinDinamoBunyodkorRusya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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