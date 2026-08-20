Jahongir O‘rozov’un ilk maçında Rubin, Spartak’ı mağlup etti

Rusya Kupası’nın ikinci turunda Rubin, sahasında Spartak’ı konuk etti. Normal sürede kazanan çıkmadı: 1-1. Penaltı atışlarında ise Kazan ekibi 5-3 kazanarak bir sonraki tura yükseldi.

Özbekistan Millî Takımı’nın savunma oyuncusu Jahongir O‘rozov, Rubin’in ilk 11’inde sahaya çıktı ve karşılaşmayı baştan sona oynadı.

Rubin penaltılarda üstün geldi

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Bu nedenle kazananı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda Rubinli futbolcular daha isabetli vuruşlar yaparak 5-3 kazandı.

Tur Skor Normal süre Rubin 1-1 Spartak Penaltı atışları 5-3 Nihai kazanan Rubin

O‘rozov maçı tamamladı

Jahongir O‘rozov, Rubin’in ilk 11’inde stoper olarak görev yaptı.

Özbekistan Millî Takımı oyuncusu karşılaşmanın başından sonuna kadar sahada kaldı ve takımının penaltı atışları sonucunda kazanmasına katkı sağladı.

Rubin’in Spartak karşısındaki ilk 11’i:

Nigmatullin;

Rojkov;

Jahongir O‘rozov;

Vuyachich;

Teslenko;

Arroyo;

Ivu;

Nacho;

Samoshnikov;

Xodja;

Sive.

Özbekistanlı savunmacı için önemli maç

O‘rozov’un Rusya Kupası’ndaki böylesine önemli bir karşılaşmada 90 dakikanın tamamında sahada kalması, kulübündeki maç ritmi açısından önem taşıyor.

Rubin ise penaltılardaki galibiyetiyle turnuvadaki yolculuğunu sürdürdü.

Rubin - Spartak: 1-1. Penaltı atışları: 5-3.

Kazan ekibi şimdi Rusya Kupası’nın bir sonraki turuna hazırlanacak. Spartak karşısında maçı tamamlayan O‘rozov ise kulübündeki maç pratiğini artırma fırsatı yakaladı.

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