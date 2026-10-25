Rusya Premier Ligi'nin bir sonraki turu kapsamında sahasında Krilya Sovetov'a 0-2 mağlup olan Kazan ekibi Rubin kulübünün teknik ekibinde önemli bir değişiklik yaşandı. Kulüp yönetimi, teknik direktör Frank Artiga ile yollarını resmen ayırma kararı aldı.

Kazan kulübünün basın servisine göre, İspanyol teknik adamın görevine son verilmesi kararı, kulüp başkanı Marat Safiullin tarafından alındı. Kulüp yönetimi, Artiga'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek kariyerinin devamında başarılar diledi.

Kazan'daki kariyeri: 2026 istatistikleri ve sonuçlar

Frank Artiga, Rubin'in başına 2026 yılının başında geçmişti:

Kaydedilen veriler: İspanyol teknik adam yönetiminde takım tüm kulvarlarda toplam 28 maça çıktı ve 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı;

Lig tablosundaki durum: Sonuçlardaki istikrarsızlık nedeniyle Rubin şu anda Rusya Premier Ligi puan durumunda 10. sırada bulunuyor ve bu durum kulübün hedefleriyle örtüşmedi.

Özbek futbolseverler için bu istifa, takımda forma giyen vatandaşımız nedeniyle büyük ilgi uyandırıyor:

Savunmadaki rolü: Özbekistan milli takımı savunma oyuncusu Jahongir O‘rozov Rubin'in başarısı için ter döküyor;

İstatistikler: Vatandaşımız, mevcut şampiyonada toplam 8 maçta görev aldı ve aktif, mücadeleci oyunuyla 4 kez sarı kart gördü.

Teknik direktörün ayrılışından sonra takımın başına kimin geçeceği ve yeni hocanın Özbek savunmacıya nasıl bir rol vereceği, Rubin'in gelecek maçlarındaki en büyük merak konularından biri olacak.