Moskova'da sansasyon: Rubin deplasmanda Lokomotiv'i mağlup etti

·84·Spor
Moskova'da sansasyon: Rubin deplasmanda Lokomotiv'i mağlup etti

Rusya Premier Ligi'nin 14. haftası kapsamında Moskova'da oynanan Lokomotiv ile Kazan ekibi Rubin arasındaki karşılaşma, konuk ekibin 1-0'lık önemli ve değerli galibiyetiyle sona erdi.

Özbekistan milli takımının savunma oyuncusu Jahongir O‘rozov kadrosunda bulunduran Rubin, bu başarı sayesinde puan durumundaki yerini önemli ölçüde iyileştirdi.

Teslenko'dan galibiyet golü ve son dakikalarda güven

Moskova'daki karşılaşma sert ve taktiksel mücadelelere sahne oldu:

  • 71. dakikadaki belirleyici vuruş: Maçın kaderini belirleyen tek gol 71. dakikada geldi; Yegor Teslenko ev sahibi ekibin kalesini isabetli bir vuruşla havalandırarak Kazan ekibine kritik bir galibiyet kazandırdı.

  • Özbek lejyoner sahada: Özbekistan milli takımı savunmacısı Jahongir O‘rozov, mücadelenin 90. dakikasında Carlos Salcedo'nun yerine oyuna dahil oldu ve takımının son dakikalardaki galibiyet skorunu korumasında aktif rol oynadı.

Puan durumundaki vaziyet: Rubin yükselişte, Loko krizde

Bu maçın ardından her iki takımın ligdeki durumu keskin bir şekilde farklılaşıyor:

  • Rubin — 6. sıra (18 puan): Deplasmanda alınan üç puanla Kazan ekibi puanını 18'e çıkardı ve RPL tablosunda ilk altıya yükseldi.

  • Lokomotiv — 15. sıra (11 puan): Sezonu çok zor geçiren Moskova'nın "demiryolcular" kulübü, 11 puanla 15. sırada, küme düşme hattında kalmaya devam ediyor.

Maç raporu:

  • RPL. 14. hafta: Lokomotiv – Rubin 0:1

  • Gol: Yegor Teslenko 71' (0:1);

  • Rubin kadrosu: Staver, Lobov, Vujacic, Arroyo, Teslenko, Samoshnikov, Babayev (Rozhkov, 74), Hodja (Jojic, 63), Ivu, Saavedra, Salcedo (Jahongir O‘rozov, 90).

Rusya Premier LigiRubinLokomotivJahongir O‘rozovFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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