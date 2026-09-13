Rusya Premier Ligi'nin 8. haftasında Moskova'da son derece çekişmeli ve kritik bir karşılaşma yaşandı. Ülkenin dev kulüplerinden biri olan CSKA, kendi sahasında Kazan temsilcisi Rubin'i ağırladı. Özbekistanlı Futbolseverlerin ilgi odağı olan genç ve umut vadeden savunmacımız Jahongir O‘rozov, Kazan ekibinde maça ilk 11'de başladı ve son düdüğe kadar, yani tam 90 dakika boyunca güven veren ve özverili bir performans sergiledi. Maçın hemen başındaki hızlı gol, 15. dakikada yaşanan şok kırmızı kart ve ikinci yarıdaki beraberlik golüyle geçen mücadele, 1-1'lik skorla sonuçlandı. Bu sonuç, Kazan ekibinin Moskova deplasmanından değerli bir puanla dönmesini sağladı. Peki sahada neler yaşandı, 'Ordu takımı' neden 10 kişi kaldı ve vatandaşımız O‘rozov'un savunmadaki hamleleri takıma nasıl katkı sağladı?

8. dakikada gol ve 15. dakikada şok: CSKA 10 kişi kaldı

Moskova'daki VEB Arena'da oynanan karşılaşma, ilk dakikalardan itibaren hareketli anlara sahne oldu:

Oblyakov'dan hızlı gol: Maçın henüz 8. dakikasında Ivan Oblyakov çevikliğiyle ev sahibini öne geçirdi ve CSKA'ya erken bir avantaj sağladı;

Matheus Reis'in kırmızı kartı: Golden sadece 7 dakika sonra, 15. dakikada 'Ordu takımı' oyuncusu Matheus Reis yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı;

CSKA'nın zor durumu: Maçın geri kalan yaklaşık 75 dakikasını bir kişi eksik oynamak zorunda kalan Moskova ekibi, ağırlıklı olarak savunmaya çekildi ve rakip baskısını kırmaya çalıştı.

Arroyo'nun dengeyi getiren golü ve Rubin'in baskısı

Sayısal üstünlüğü eline alan Kazan ekibi, inisiyatifi tamamen ele aldı:

58. dakikada gelen beraberlik golü: Arka arkaya gelen atakların ardından, ikinci yarının 58. dakikasında Arroyo rakip fileleri havalandırarak skoru eşitledi (1-1);

Galibiyet için hücum: Kalan dakikalarda konuk ekip galibiyet golünü bulmak için tehlikeli pozisyonlar yaratsa da, CSKA kalecisi ve savunmasının özverili oyunu skoru korumalarını sağladı.

Jahongir O‘rozov 90 dakika sahada: Savunmada demir disiplin

Özbekistanlı genç yetenek için bu maç büyük bir sınav ve yeni bir ustalık dersi oldu:

Güven veren hamleler: O‘rozov maç boyunca CSKA'nın hızlı kontra ataklarını kesmede, hava toplarında ve pozisyon savunmasında oldukça soğukkanlı bir performans sergiledi;

Son dakikalardaki mücadele: Mücadelenin en gergin anlarında, 90+2. dakikada Jahongir rakip atağını keserken hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı;

Rubin'in tam kadrosu: Staver, Lobov (Samoshnikov, 46), Teslenko, Vujacic (Maldonado, 87), Jahongir O‘rozov, Rozikov, Arroyo, Hodza, Ivu, Jukic, Sive (Motorin, 74).

Puan durumu: CSKA ilk üçte, Rubin istikrar peşinde

Moskova'daki bu beraberlik her iki takımın da puan hanesine katkı sağladı:

Rubin 8. sırada: Kazan kulübü, bu zorlu deplasman sonrası puanını 11'e yükseltti ve RPL puan tablosunda 8. sırada yer aldı;

CSKA ilk üçte: Maçın büyük bölümünü eksik oynamasına rağmen beraberliği kurtaran 'Ordu takımı', 16 puanla ligde 3. sırada bulunuyor;

O‘rozov'un gelişimi: Jahongir O‘rozov'un RPL seviyesindeki devlere karşı düzenli olarak 90 dakika forma giymesi, gelecekte Özbekistan Milli Takımı'nın savunma hattındaki temel taşlarından biri olması için önemli bir temel oluşturuyor.

Jahongir O‘rozov'un Moskova deplasmanında sergilediği güvenli ve soğukkanlı oyun, Rus uzmanlar ve Özbek taraftarlar tarafından büyük beğeni topluyor.

Sizce Jahongir O‘rozov bu sezon Rubin formasıyla Rusya Ligi'nin en iyi genç savunmacılarından biri olabilir mi? CSKA'nın 15. dakikada 10 kişi kalmasının ardından Rubin galibiyeti hak etti mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek lejyonerin bu güçlü performans analizini tüm futbolseverlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!