Cahangir Orucov Rusya Premier Ligi'nde: Yeni Transfer ve Mali Sıçrama

·122·Spor
Cahangir Orucov Rusya Premier Ligi'nde: Yeni Transfer ve Mali Sıçrama

Özbekistan millî takımı defans oyuncusu Cahangir Orucov Kariyerine Rubin formasıyla devam edecek.

Semerkantlı defans oyuncusu Rusya'da! Cahangir Orucov'un transferinin ardındaki mali ve sportif entrika nedir?

22 yaşındaki Özbek defans oyuncusunun Rubin'e transferi sadece sportif değil, mali açıdan da büyük bir dönüm noktası oldu. Anlaşmanın detayları ve şartları hakkındaki temel entrika bu makalede.

Transfer ve Detaylar

  • Cahangir Orucov, Rubin'de sağlık kontrolünden başarıyla geçti.

  • Kazan kulübü ile Dinamo (Semerkant) arasında tüm şartlarda anlaşmaya varıldı.

  • Orucov takım antrenmanlarına katıldı ve yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Mali Yönler

  • Futbolcu, 100 bin euro karşılığında ücretli kiralama usulüyle transfer oldu.

  • Sözleşmede (sezon maçlarının en az %50'sinde forma giymesi halinde) 700 bin euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor.

  • Yeni sözleşmeye göre Orucov yıllık 450 bin euro maaş alacak.

  • Bu rakam, önceki maaşının 4 katından fazlasına denk geliyor.

«Özbekistanlı defans oyuncusu Rusya Premier Ligi'nde yeni bir aşama başlattı», diye yazıyor Sport24.

Orucov'un Rusya'ya transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Futbolcunun yeni deneyimi ve mali kazançları hakkında yorum bırakın, makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlarda sevdiklerinizle paylaşın!

Jakhongir UrozovRubinDinamoRusyaSemerkant
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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