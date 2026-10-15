KuPS — Trabzonspor: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki KuPS — Trabzonspor karşılaşması 15 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
KuPS ilk 11'i: 1. Kreidl J., 4. Adams K., 24. Armah B., 34. Eskesen J., 13. Kuyasalo N., 23. Lotjonen A., 21. Luyeye-Lutumba J., 20. Parjishek P., 14. Pasanen S., 8. Pennanen P. (kaptan), 29. Puukko A.
KuPS teknik direktörü: Nuutinen M.
Trabzonspor ilk 11'i: 24. Onana A., 4. Akaydin S., 8. Bouchouari B., 57. Kabasakal M., 3. Mendy B., 30. Onuachu P., 39. Özkacar J., 20. Pina U., 10. Salah M. (kaptan), 58. Simsir A., 11. Tufan O.
Trabzonspor teknik direktörü: Reis T.
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