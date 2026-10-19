Şomurodov Salah'ı yakaladı: Türkiye Süper Ligi'nde Altın Ayakkabı yarışı kızıştı

·6·Spor
Şomurodov Salah'ı yakaladı: Türkiye Süper Ligi'nde Altın Ayakkabı yarışı kızıştı

Türkiye Süper Ligi'nde sekizinci haftaya girilirken, ligin yıldız forvetleri arasındaki Altın Ayakkabı yarışı maksimum seviyeye ulaştı.

Özbekistan milli takımının golcüsü Eldor Şomurodov haftayı gol ve asistle tamamlayarak gol krallığı yarışında Mohamed Salah ve Gift Orban'ı yakalayıp zirveye ortak oldu.

Gol krallığında zirve: Şomurodov, Muriqi ve Salah üçlüsü

Şu anda gol krallığı listesinde 7'şer golle üç futbolcu zirveyi paylaşıyor:

  • Eldor Şomurodov (İstanbul Başakşehir): Gaziantep karşısında 8. dakikada perdeyi açtı, 82. dakikada ise takım arkadaşı Umut Güneş'e galibiyet golünün asistini yaparak (2-1) gol sayısını 7'ye çıkardı;

  • Vedat Muriqi (Fenerbahçe): Kosovalı forvet, Alanyaspor ağlarını sarsarak gol sayısını 7'ye ulaştırdı. Muriqi bu gollerin dördünü Eyüpspor'a karşı tek maçta (poker) kaydetmişti;

  • Gift Orban (Amed): Bu hafta rakip fileleri havalandıramadı ve oyundan alındı. Kendisinin de 7 golü bulunuyor;

  • Mohamed Salah (Trabzonspor): 7 golü bulunan Mısırlı yıldız, 8. hafta maçını 19 Ekim'de oynayacak ve liderliğini pekiştirmek için önemli bir fırsata sahip.

Şomurodov'un istikrarı: Gaziantep'e karşı gelenek ve üretken sezon

Eldor Şomurodov sezon başından beri neredeyse her maçta gol atarak inanılmaz bir istikrar sergiliyor:

  • Gaziantep ağlarına 3. gol: Geçen sezon Gaziantep'e karşı oynanan her iki maçta da gol atan forvet, bu geleneğini bu kez de bozmadı;

  • Golcünün sayıları: Şomurodov bu sezon Gaziantep dışında Kocaelispor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Galatasaray ağlarını birer kez havalandırırken, Gençlerbirliği maçında duble yaptı.

Osimhen gol atamadı, sırada Salah ve Vlahovic düellosu var

Gol krallığı yarışındaki diğer yıldızlar da konumlarını korumak için mücadele ediyor:

  • Victor Osimhen geride kaldı: Galatasaray formasıyla 90 dakika sahada kalan Nijeryalı yıldız, Gençlerbirliği karşısında gol bulamadı (galibiyet golü rakip oyuncunun kendi kalesine oldu) ve 6 golle takipçi konumunda kaldı;

  • 19 Ekim'deki Salah-Vlahovic düellosu: 6 golü bulunan Sırp forvet Dusan Vlahovic ve 7 golü olan Mohamed Salah, haftanın kapanışındaki dev maçta Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

Şomurodov'un yüksek formu, onu sadece kulübünün ana silahı değil, aynı zamanda Türkiye Ligi'nin gol krallığı tacı için en büyük adaylardan biri haline getiriyor.

Eldor ŞomurodovTürkiye Süper LigiTrabzonsporGaziantepGol Krallığı
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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