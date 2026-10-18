Mohamed Salah satranca olan büyük tutkusunu ve çevrimiçi reytingini açıkladı

·69·Spor
Mohamed Salah satranca olan büyük tutkusunu ve çevrimiçi reytingini açıkladı

Türkiye Süper Ligi temsilcisi Trabzonspor takımının forveti Mohamed Salah sahalar dışındaki en büyük hobisi hakkında heyecanla konuştu. Türkiye'nin prestijli 61saat haberine göre, Mısırlı ünlü yıldız boş vaktinin büyük bir kısmını entelektüel bir spor olan satranca ayırıyor.

Futbolcu, çevrimiçi platformlarda düzenli olarak hamle yaptığını, rakipleriyle mücadele ettiğini ve oradaki kişisel reytinginin 1400 puana ulaştığını belirtti.

«Neredeyse her gün oynuyorum»: Salah'ın itirafı

Mısırlı golcü, bu kadim oyunun günlük hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı:

  • Büyük tutku: «Satranç tutkum delilik seviyesine ulaştı. Neredeyse her gün oynuyorum ve bu oyunu çok seviyorum», — dedi Salah samimiyetle;

  • Taktik ve düşünce uyumu: Satrancın, sahadaki karar verme hızı ve öngörü yeteneğini keskinleştirerek futbolcunun performansına da olumlu yansıdığı taraftarlarca özel olarak takdir ediliyor.

Trabzon'da verimlilik: 10 maçta 8 gol

Geçen yaz serbest oyuncu statüsünde Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Salah, yeni kulübünde kısa sürede liderliği ele aldı:

  • Şaşırtıcı istatistik: Deneyimli forvet, takım formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 10 maçta 8 gol atıp, 4 asistin mimarı oldu;

  • Takımın dayanağı: Doğrudan katkı sağladığı 12 gol katkısı, Trabzonspor'un hücum hattını ligin en tehlikeli silahlarından biri haline getirdi.

Puan durumu ve 19 Ekim'deki kritik karşılaşma

Trabzonspor, lig tablosunun üst sıralarında önemli bir mücadele veriyor:

  • Tablodaki durum: Şu anda Trabzon ekibi 13 puanla 5. sırada yer alıyor ve 4. sıradaki rakibi Beşiktaş'ın sadece 2 puan gerisinde bulunuyor (lider Galatasaray'ın 19 puanı var);

  • Merkezi maç: Trabzonspor, 19 Ekim'de deplasmanda doğrudan rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, ilk dört yarışının kaderini belirlemede büyük önem taşıyor.

Mohamed SalahTrabzonsporSatrançSüper LigFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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