Borac Banja Luka - KuPS: kadrolar ve canlı anlatım

·29·Spor
Borac Banja Luka - KuPS: kadrolar ve canlı anlatım

Konferans Ligi kapsamındaki Borac Banja Luka - KuPS karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Borac Banja Luka ilk 11'i: 72. Yurkas M., 4. Cipetic B., 2. Meijers B., 6. Sanicanin S. (kaptan), 16. Herrera S., 18. Jojic M., 89. Decket M., 12. Hrelja A., 44. Roguljic A., 7. Juricic L., 77. Savic S.

Borac Banja Luka yedekleri: 24. Karolina J., 30. Jaksic N., 22. Kukavica I., 47. Milak A., 98. Ogrinec S., 3. Pascual A., 20. Ridjan E., 19. Rogan V., 99. Herrera D., 1. Siskovski D., 23. Vranjes S., 10. Vukovic D.

Borac Banja Luka teknik direktörü: Marinovic V.

KuPS ilk 11'i: 1. Kreidl J. (kaptan), 29. Puukko A., 28. Magassa B., 23. Lotjonen A., 13. Kuyasalo N., 22. Toure S., 34. Eskesen J., 15. Aiki A., 16. Juri T., 9. Engvall G., 20. Parishek P.

KuPS yedekleri: 4. Adams K., 25. Antwi K., 24. Armah B., 10. Gasc V. R., 33. Hamalainen T., 3. Heiskanen S., 30. Jorginho, 21. Luyeye-Lutumba J., 11. Moreno Chiorchiari J. J., 8. Pennanen P., 12. Riihimaki H., 6. Savolainen S.

KuPS teknik direktörü: Nuutinen M.

Canlı anlatım1-0 CANLI
291-0
Gol! Stefan Savic (Borac Banja Luka) topu kalecinin yanından ağlara gönderdi!
28
Ivar Orri Kristjansson düdüğünü çaldı, çünkü Tommy Yuri (KuPS) rakibine faul yaptı.
25
Miloš Jojić (Borac Banja Luka) köşe vuruşu kullanıyor.
25
Borac Banja Luka kornerden gol bulma şansı yakaladı ancak savunma oyuncusu topu uzaklaştırdı.
24
Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) ceza sahası içinde topa yetişti ve kalenin sol köşesine sert bir şut gönderdi. Harika bir denamaydı ama Johannes Kreidl daha da iyi bir kurtarış yaparak topu direğin dibinden kornere çeldi.
23
Toplam şut sayısı 11:5 oldu.
21
KuPS harika bir takım oyunu sergiliyor. Topu birbirlerine çok güzel aktarıyorlar. Mükemmel bir takım çalışması.
18🟨
Ivar Orri Kristjansson, sert faulü nedeniyle Luka Juricic'e (Borac Banja Luka) sarı kart gösterdi.
17
Akseli Puukko (KuPS) rakibini geçip ceza sahası dışından sert vurdu. Mladen Jurkas topu geç gördü ancak sol alt köşeye giden meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.
14
Stefan Savic (Borac Banja Luka) köşe vuruşundan topu takım arkadaşlarından birinin başına ulaştırmaya çalışıyor.
13
Stefan Savić (Borac Banja Luka) uzun bir pas gönderdi ancak takım arkadaşlarına ulaşmaya gücü yetmedi ve savunmacılardan biri topu kaptı.
11
Aiman Aiki (KuPS) altı pas içinde harika bir şans yakaladı, kalenin ortasına doğru yerden vurdu ancak Mladen Jurkas harika bir kurtarışla gole izin vermedi.
9
Uzun toplar, kısa paslar ve tek-çift dokunuşla oyun. Borac Banja Luka takım oyunu sergiliyor, topu kontrol ediyor ve bir oyuncudan diğerine pas veriyor. Rakiplerin topu kapması şu an çok zor.
6
Borac Banja Luka köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına çok sayıda oyuncu gönderiyorlar.
6
Amer Hiroš (Borac Banja Luka) kaleye sert bir şut gönderdi, ancak savunma oyuncusu topu engelledi.
4
Savunmacının harika müdahalesi sayesinde Borac Banja Luka'nın kullandığı köşe vuruşundan sonuç çıkmadı.
3
Top taca çıktı. Borac Banja Luka köşe vuruşu kullanacak.
1
İlk yarı henüz başladı.
00:01
Sonunda futbolcular sahaya çıktı! Borac Banja Luka maça başlayacak.
00:00
Bugünkü maçta İvar Örrİ Kristjánsson düdük çalacak.
00:00
Her iki takımın ilk 11'leri açıklandı ve bunları maç detaylarında görebilirsiniz.
00:00
Merhaba ve yaklaşan maçın canlı anlatımına hoş geldiniz. Sahadaki olayları size olabildiğince doğru bir şekilde aktarmaya çalışacağız. İyi seyirler.
Borac Banja LukaKuPSKonferans LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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