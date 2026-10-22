Borac Banja Luka - KuPS: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Borac Banja Luka - KuPS karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Borac Banja Luka ilk 11'i: 72. Yurkas M., 4. Cipetic B., 2. Meijers B., 6. Sanicanin S. (kaptan), 16. Herrera S., 18. Jojic M., 89. Decket M., 12. Hrelja A., 44. Roguljic A., 7. Juricic L., 77. Savic S.
Borac Banja Luka yedekleri: 24. Karolina J., 30. Jaksic N., 22. Kukavica I., 47. Milak A., 98. Ogrinec S., 3. Pascual A., 20. Ridjan E., 19. Rogan V., 99. Herrera D., 1. Siskovski D., 23. Vranjes S., 10. Vukovic D.
Borac Banja Luka teknik direktörü: Marinovic V.
KuPS ilk 11'i: 1. Kreidl J. (kaptan), 29. Puukko A., 28. Magassa B., 23. Lotjonen A., 13. Kuyasalo N., 22. Toure S., 34. Eskesen J., 15. Aiki A., 16. Juri T., 9. Engvall G., 20. Parishek P.
KuPS yedekleri: 4. Adams K., 25. Antwi K., 24. Armah B., 10. Gasc V. R., 33. Hamalainen T., 3. Heiskanen S., 30. Jorginho, 21. Luyeye-Lutumba J., 11. Moreno Chiorchiari J. J., 8. Pennanen P., 12. Riihimaki H., 6. Savolainen S.
KuPS teknik direktörü: Nuutinen M.
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