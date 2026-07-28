Umarali Rahmonaliyev'in forma giydiği Sabah Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi

·81·Spor
Umarali Rahmonaliyev'in forma giydiği Sabah Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Azerbaycan temsilcisi Sabah, deplasmanda Finlandiya ekibi KuPS'a konuk oldu. İki maçın sonucunda üstünlük sağlayan Bakü kulübü, bir üst tura adını yazdırdı.

Zamin.uz Özbek futbolcunun forma giydiği karşılaşmanın detayları ve Sabah'ın sıradaki rakipleri hakkında bilgi veriyor.

1. Finlandiya'da alınan net galibiyet ve Rahmonaliyev'in ilk 11'deki oyunu

Finlandiya'da oynanan müsabakada konuk ekip Sabah'ın futbolcuları 2-0 skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Hatırlatmak gerekirse, Bakü'deki ilk maçta da Azerbaycan kulübü 1-0 kazanmıştı.

Bu kritik maçta Özbekistanlı yetenekli orta saha oyuncusu Umarali Rahmonaliyev Sabah'ın ilk 11'inde sahaya çıktı ve etkili bir performans sergileyerek 78. dakikada oyundan alındı.

ŞL 2. Ön Eleme Turu Rövanş Maçı:

KuPS (Finlandiya) – Sabah (Azerbaycan) 0:2

(İki maç toplamı: 0:3)

İlk maç: 0:1

KuPS – Sabah maçı öne çıkan detaylar

Kriter / Özellik

Detaylar

Organizasyon

UEFA Şampiyonlar Ligi (2. Ön Eleme Turu)

Eşleşme

KuPS (Finlandiya) – Sabah (Azerbaycan)

Rövanş Maçı Skoru

0:2 (Bakü ekibinin galibiyeti)

İlk Maç Skoru

0:1

Toplam Skor

0:3 (Sabah üst turda)

Özbekistanlı futbolcu

Umarali Rahmonaliyev (İlk 11'de başladı, 78 dakika sahada kaldı)

2. Bir Sonraki Turdaki Muhtemel Rakip: Lech ile Eşleşme İhtimali

İki maç sonucunda 3-0 lık skorla tur atlayan Sabah, Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turuna yükseldi.

Bir sonraki turda Azerbaycan temsilcisi, Polonya'nın Lech ile Danimarka'nın Aarhus takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmenin ilk maçında Polonya ekibi Lech 4-1'lik net bir galibiyet alarak tur için büyük bir avantaj elde etti.

Özbekistanlı lejyonerimizin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi maçları futbol severler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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Umarali RahmonaliyevSabahUEFA Şampiyonlar LigiKuPSLech
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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