Küçük Ela'nın hayali gerçek oldu: Gökyüzüne binlerce balon bırakıldı

·0·Dünya
Küçük Ela'nın hayali gerçek oldu: Gökyüzüne binlerce balon bırakıldı

Türkiye'de Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma öncesinde küçük Ela için duygusal bir etkinlik düzenlendi. Kanseri yenerek zorlu tedavi sürecini geride bırakan küçük kızın hayallerinden biri gerçekleştirildi. Bu gelişme, Trabzonspor kulübünün resmi sitesi tarafından duyuruldu.

19 Eylül'de Trabzon'daki Papara Park stadyumunda gerçekleşen etkinlikte, Ela için gökyüzüne binlerce balon bırakıldı. Bu girişim, 'Biriniz Bin Olsun' derneğinin desteğiyle organize edildi.

Edinilen bilgilere göre Ela, tedavi sürecinin ardından küçük ama samimi hayallerini dile getirmişti. Çanta, Lego, ayakkabı, bisiklet ve çok sayıda uçan balon istemişti. İsteklerini yerine getirmek için gönüllüler ve Trabzonspor camiası harekete geçti.

Galatasaray maçı öncesinde stadyumda binlerce balonun gökyüzüne bırakılması, Ela için unutulmaz bir an oldu. Küçük kız, futbolcularla birlikte maç öncesi seremonisine de katıldı.

Küçük Ela'nın hayali gerçek oldu: Gökyüzüne binlerce balon bırakıldı
TrabzonsporGalatasarayElaBiriniz Bin OlsunSosyal Sorumluluk
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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