Trabzonspor - Hearts: Kadrolar ve canlı anlatım

·36·Spor
Trabzonspor - Hearts: Kadrolar ve canlı anlatım

Konferans Ligi kapsamındaki Trabzonspor - Hearts karşılaşması 22 Ekim, 21:45'te (TSİ) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.

Trabzonspor ilk 11'i: 24. Onana A., 57. Kabasakal M., 4. Akaydin S., 39. Ozkajar J., 55. Lopes Kabral S., 26. Jabol-Folkarelli T., 3. Mendi B., 8. Bushuari B., 10. Salax M. (kaptan), 9. Frankulino, 70. Saviolo N.

Trabzonspor yedekleri: 81. Akchay K., 96. Cholak E., 90. Ertem O., 6. Fabino, 7. Muchi E., 27. Nvaivu K., 20. Pina U., 58. Simsir A., 11. Tufan O., 1. Yildirim A., 92. Yilmaz H.

Trabzonspor teknik direktörü: Reys T.

Hearts ilk 11'i: 1. Roys B., 23. Altena Dj., 64. Fegan-Uolkott M., 5. Makkart Dj. (kaptan), 2. Borxgrevink K., 10. Braga K., 22. Magnusson T., 19. Genduz S., 7. Miller K., 21. Uilson Dj., 74. Mato R.

Hearts yedekleri: 28. Klark Z., 30. Fulton R., 11. Kabore P., 29. Kerjota S., 3. Kingsli S., 15. Makpeyk Dj., 78. Mendi L., 33. Pollok F., 38. Stivenson G., 9. Uilyams Dj.

Hearts teknik direktörü: Vranken V.

Canlı anlatım1-0 CANLI
38🟨
Sarı kart. Samet Akaydin (Trabzonspor), rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle sarı kart gördü.
35
Malachi Fagan-Walcott (Hearts) ceza sahası içinde boş kaldı ve şutunu çekti, ancak vuruşu bir defans oyuncusu tarafından harika bir şekilde engellendi.
33🎯
Thomas Magnusson (Hearts) rakibini sert bir müdahaleyle durdurdu ve Lawrence Visser dü çalfaarak faulü belirledi. Hakemin kararı çok net. Trabzonspor lehine penaltı kararı!
321-0
Muhammed Salah (Trabzonspor), kaleci Bo Reus'un hareketini sezerek penaltıyı kalenin tam ortasına gönderdi!
32
Muhammed Salah (Trabzonspor) sorumluluğu üstleniyor ve topu çoktan yerleştiriyor.
31🎯
Thomas Magnusson (Hearts) rakibine sert bir müdahalede bulundu ve Lawrence Visser düttürüp faulü işaret etti. Hakemin kararı çok net. Trabzonspor lehine penaltı!
30
Muhammed Salah (Trabzonspor) ceza sahası içinden kaleye şut çekti, ancak savunmacılar topu iyi uzaklaştırdı.
27🟨
Wouter Vrancken (Hearts) yedek kulübesinde olmasına rağmen Lawrence Visser ona sarı kart gösterdi. Hakem bunu sportmenlik dışı hareket olarak değerlendirdi.
21
Savunmacı ceza sahası içinde Samet Akaydin'in (Trabzonspor) şutunu cesurca engelledi.
20🟨
Hakem Lawrence Visser oyunu durdurdu, taç çizgisine giderek Wouter Vrancken ile konuştu ve ardından ona sarı kart gösterdi.
20🟨
Lawrence Visser, Hearts takımından Kristian Borchgrevink'e sarı kart gösterdi; oyuncu şaşırmadı çünkü çok sert ve gecikmiş bir müdahaleyi.
15
Savunmadan iyi bir uzaklaştırma, Trabzonspor'un bu köşe vuruşundan yararlanamayacağı anlamına geliyor.
14VAR
Hakem Lawrence Visser, VAR incelemesinin ardından Trabzonspor lehine verilen penaltıyı iptal etti!
14VAR
Maçta bir duraklama yaşandı ve hakem Lawrence Visser kulağına sinyal almış olmalı ki, Trabzonspor'un önceki penaltı itirazını VAR yardımıyla inceleyeceğini belirtiyor. Bu çok ilginç olabilir!
14
Muhammed Salah (Trabzonspor) ofsaytta kaldı ve yan hakem bayrağını kaldırdı.
14
Trabzonspor köşe vuruşu kullandı, ancak savunmanın güvenli oyunu sayesinde gol fırsatı eridi gitti.
13
Trabzonspor köşe vuruşu kullandı, ancak savunmanın güvenli hamleleriyle gol fırsatı eridi gitti.
11🟨
Calvin Miller'ın (Hearts) yaptığı faul kart gerektiriyordu ve Lawrence Visser haklı olarak sarı kartı gösterdi.
10
Claudio Braga (Hearts) ceza sahası dışından topu ileri taşıyıp vurdu, ancak top kalenin ortasına gittiği için Andre Onana'ya zorluk çıkaramadı. Sakin bir kurtarış.
9🟨
Sidney Lopes Cabral (Trabzonspor), sert faulü nedeniyle sarı kart gördü. Lawrence Visser bu kararı vermekte bir an bile tereddüt etmedi.
7
Christian Borchgrevink (Hearts) kaleyi yokladı ancak top dışarı gitti.
7
Kale önündeki karambolün ardından top Jamie McCart'ın (Hearts) önüne düştü, ancak o vuruşunu sağ direğin çok auta gönderdi.
7
Thomas Magnusson (Hearts) seken topu önünde buldu ve vurdu, ancak şut defanstan döndü.
7
TEHLİKELİ POZİSYON! Malachi Fagan-Walcott (Hearts) köşe vuruşunda iyi yükselerek kafa vuruşu yaptı ve kaleciyi avlamak istedi, ancak top direkten döndü!
6
Hakem korner bayrağını işaret etti ve Hearts köşe vuruşu kullanacak.
6
Christian Borchgrevink (Hearts) uygun bir şut pozisyonunda kendine alan yarattı ve uzaktan şansını denedi. Üst direk dibine giden şutunu André Onana harika çıkardı!
5
Rogers Mato (Hearts) elle oynadı.
4
Trabzonspor köşe vuruşundan gol bulma şansı yakaladı ancak savunma topu uzaklaştırdı.
1
Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı.
21:46
Sonunda futbolcular sahaya çıktı! Maça Hearts başlayacak.
21:45
Lawrence Visser bugünkü maçın baş hakemi olarak atandı ve adil bir yönetim sergileyerek hata yapmamaya çalışacak.
21:45
Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu, şimdi bunlara göz atabilirsiniz.
21:45
Merhaba, canlı metin anlatımımıza hoş geldiniz. Maçın tüm heyecanlı anlarını yazılı olarak takip edebilir, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Arkanıza yaslanın ve tadını çıkarın.
TrabzonsporHeartsKonferans LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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