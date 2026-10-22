Trabzonspor - Hearts: Kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Trabzonspor - Hearts karşılaşması 22 Ekim, 21:45'te (TSİ) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
Trabzonspor ilk 11'i: 24. Onana A., 57. Kabasakal M., 4. Akaydin S., 39. Ozkajar J., 55. Lopes Kabral S., 26. Jabol-Folkarelli T., 3. Mendi B., 8. Bushuari B., 10. Salax M. (kaptan), 9. Frankulino, 70. Saviolo N.
Trabzonspor yedekleri: 81. Akchay K., 96. Cholak E., 90. Ertem O., 6. Fabino, 7. Muchi E., 27. Nvaivu K., 20. Pina U., 58. Simsir A., 11. Tufan O., 1. Yildirim A., 92. Yilmaz H.
Trabzonspor teknik direktörü: Reys T.
Hearts ilk 11'i: 1. Roys B., 23. Altena Dj., 64. Fegan-Uolkott M., 5. Makkart Dj. (kaptan), 2. Borxgrevink K., 10. Braga K., 22. Magnusson T., 19. Genduz S., 7. Miller K., 21. Uilson Dj., 74. Mato R.
Hearts yedekleri: 28. Klark Z., 30. Fulton R., 11. Kabore P., 29. Kerjota S., 3. Kingsli S., 15. Makpeyk Dj., 78. Mendi L., 33. Pollok F., 38. Stivenson G., 9. Uilyams Dj.
Hearts teknik direktörü: Vranken V.
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