Eldor Shomurodov, Türkiye Süper Ligi'nde Altın Ayakkabı için kıyasıya yarışa katıldı!

·9·Spor
Eldor Shomurodov, Türkiye Süper Ligi'nde Altın Ayakkabı için kıyasıya yarışa katıldı!

Türkiye Süper Ligi'nde geçen sezonun rakipsiz gol kralı olan vatandaşımız Eldor Shomurodov yeni sezona da şaşırtıcı derecede üretken bir başlangıç yaptı! Saygın Fotomac gazetesinin analiz makalesine göre, 31 yaşındaki Özbek forvet, İstanbul Başakşehir'in tüm sorunlarını tek başına sırtlıyor.

Takım puan durumunda zor bir dönemden geçse de, Shomurodov dünya futbolunun yıldızlarıyla kafa kafaya mücadele ederek Altın Ayakkabı'nın en büyük adaylarından biri olduğunu kanıtlıyor. Peki, Eldor nasıl bir çarpıcı istatistik sergiliyor ve Türkiye'deki gol krallığı yarışında kimlerle rekabet ediyor?

6 maçta 6 gol: Takımın gollerinin yüzde 60'ı Shomurodov'dan!

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir sezona zorlu bir başlangıç yaptı ancak Shomurodov durdurulamaz bir güç haline geldi:

  • Tek başına 6 gol: Başakşehir 6 haftada toplam 10 gol atarken, bunların tam 6'sına doğrudan Eldor Shomurodov imza attı;

  • Fantastik istikrar: Özbek forvet, forma giydiği 6 karşılaşmanın 5'inde rakip fileleri havalandırdı;

  • Kime gol attı? Eldor lig boyunca Trabzonspor, Galatasaray, Kocaelispor ve Kasımpaşa kalelerine birer gol atarken, Gençlerbirliği maçında duble yaptı;

  • Puan durumu: Takım şu anda 7 puanla 12. sırada yer alıyor ve Shomurodov'un golleri kulübü ağır bir krizden kurtarıyor.

Yıldızlar geçidi: Altın Ayakkabı için kızışan yarış

Geçen sezon gol krallığı için mücadele eden forvetler arasında sadece Eldor Shomurodov yeni sezonda da yüksek istikrarını korumayı başardı. Takımın tüm yükünü omuzlayan tek lider konumunda.

Türkiye Süper Ligi'nde gol krallığı listesi şu anda gerçek bir yıldızlar savaşı alanına dönüştü.

Türkiye Süper Ligi gol krallığı tablosu (6. hafta sonrası)

Sıra

Futbolcu

Kulübü

Gol Sayısı

1-2

Mohamed Salah

Trabzonspor

7 gol

1-2

Gift Orban

Amedspor

7 gol

3-5

Eldor Shomurodov

İstanbul Başakşehir

6 gol (6 maçta)

3-5

Victor Osimhen

Galatasaray

6 gol

3-5

Vedat Muriqi

Fenerbahçe

6 gol

6

Dušan Vlahović

Beşiktaş

5 gol

Ligin en değerli yıldızları olan Salah, Osimhen ve Vlahović'in yanında Özbek forvetin bu denli öne çıkması Türk basınında büyük övgü topluyor.

Sizce Eldor Shomurodov, Salah ve Osimhen gibi süper yıldızları geride bırakıp bu yıl da Türkiye Süper Ligi'nde Altın Ayakkabı'yı kazanabilir mi? Başakşehir'deki performansı milli takımdaki rekabeti nasıl etkiler?

Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşın ve Özbek futbolunun gururu olan bu başarı hikayesini arkadaşlarınızla Telegram üzerinden paylaşın!

Eldor Shomurodovİstanbul BaşakşehirTürkiye Süper LigiTrabzonsporFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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