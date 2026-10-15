Ferencváros – Plzeň: kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Ferencváros – Plzeň karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Ferencváros ilk 11'i: 63. Radnoti D., 7. Birmančević V., 20. Kady, 17. Korbu M., 11. Dele, 4. Gomes M., 76. Lishtesh K., 6. Nagy Á., 14. Osváth A., 28. Rommens T., 16. Zachariassen K. (kaptan).
Ferencváros yedekleri: 15. Arzani D., 18. Bagi Á., 90. Dibusz D., 71. Lakatos Cs., 10. Levi J., 72. Madarász Á., 80. Maiga H., 54. Nagy O., 47. O'Douda K., 33. Őri L., 88. Rommens P., 5. Zohore N.
Ferencváros teknik direktörü: Borbély B.
Plzeň ilk 11'i: 1. Tvrdoň M., 14. Dweh S., 40. Dweh S., 29. Gabriel A., 17. Hrošovský P. (kaptan), 25. Kabongo K., 99. Memic A., 20. Panos J., 36. Pirgić S., 98. Prebsl F., 12. Sojka A.
Plzeň yedekleri: 30. Baier V., 6. Červ L., 23. Faal B., 18. Ladra T., 7. Havel M., 2. Paluska T., 19. Suaré S., 10. Touré M., 3. Vavro D., 9. Višinský D., 11. Vydra M., 44. Wiegele F.
Plzeň teknik direktörü: Kováč R.
Yorumlar 0
…