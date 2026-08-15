Avrupa Ligi'nde Büyük Futbol: Play-Off Turunun Tüm Eşleşmeleri

·3·Spor
Avrupa Ligi'nde Büyük Futbol: Play-Off Turunun Tüm Eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi elemeleri en kritik aşamaya ulaştı. Turnuvanın lig aşamasına katılma mücadelesi verecek 24 takım ve aralarındaki play-off eşleşmeleri resmen belli oldu.

Kıta kulüpleri, artık arzulanan lig aşaması bileti için iki maç üzerinden oynanacak zorlu play-off düellolarında sahaya çıkacak.

Maçlar ne zaman oynanacak?

Avrupa Ligi play-off turunun takvimi şöyle belirlendi:

  • İlk maçlar: 20 Ağustos'ta;

  • Rövanş maçları: 27 Ağustos'ta oynanacak.

Play-off turunun tüm eşleşmeleri:

Kura sonuçlarına göre taraftarları, birçok güçlü ve köklü kulübün karşı karşıya geleceği zorlu mücadeleler bekliyor:

  • Kairat (Kazakistan) — Anderlecht (Belçika)

  • Jagiellonia (Polonya) — Iberia 1999 (Gürcistan)

  • Lech (Polonya) — Thun (İsviçre)

  • Malmö (İsveç) — Salzburg (Avusturya)

  • Beşiktaş (Türkiye) — Kauno Žalgiris (Litvanya)

  • Universitatea (Romanya) — Ararat-Armenia (Ermenistan)

  • Egnatia (Arnavutluk) — Lillestrøm (Norveç)

  • Trabzonspor (Türkiye) — Ferencváros (Macaristan)

  • OFI (Yunanistan) — CSKA Sofia (Bulgaristan)

  • Sint-Truiden (Belçika) — Omonia (Kıbrıs)

  • Crvena Zvezda (Sırbistan) — Viktoria (Çekya)

  • Benfica (Portekiz) — Aarhus (Danimarka)

Bu eşleşmelerde galip gelen kulüpler, UEFA Avrupa Ligi'nin yenilenen formatındaki lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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