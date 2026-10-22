Ferencváros - Torreense: kadrolar ve canlı anlatım

33 Veljko Birmančević (Ferencváros) köşe vuruşundan topu takım arkadaşlarından birinin başına ulaştırmaya çalışıyor.

33 Torrense'liculerden biri kendi ceza sahasında topa elle müdahale etti, ancak hakem devam kararı verdi!

32 Veljko Birmančević (Ferencváros) köşe vuruşunu kullanmaya hazırlanıyor.

31 Daniel Arzani (Ferencvaroş) ceza sahasına ortaladı, ancak rakip savunma oyuncusu topu uzaklaştırdı.

30 4:3 — toplam şut istatistiği.

27 Ferencvaroş köşe vuruşu kazandı.

23 Gol! Manuel Pozo (Torreense) ceza sahası içinde boşta kalan topu önünde buldu ve sağ alt köşeye yaptığı düzgün vuruşla kaleciyi avladı. Durumu 1:1 yapıyor.

20 Gol! Cebrail Makreckis (Ferencvaros) ceza sahası dışından harika bir şut çıkarıyor. Zaman kaybetmeden kalecinin yanından topu sol alt köşeye gönderdi!

19 Jonathan Mutombo (Torreense), biraz önce yaptığı faul nedeniyle hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

17 Alejandro Alfaro (Torrense), biraz önce yaptığı faul nedeniyle hakemden sarı kart gördü.

17 Dele (Ferencvaros) ceza sahası dışından şutunu çekti ancak topu üstten auta gönderdi. Top oyun alanını terk etti ve Torrente kaleci vuruşu kullanacak.

14 Jonathan Mutombo (Torrense) rakibine çok geç ve sert bir faul yaptı.

12 Uzun paslar, kısa paslar ve tek paslar. Ferencvaros takım oyunu sergiliyor, topu kontrol ediyor ve oyuncular birbirine net paslar çıkarıyor. Rakip futbolcuların topu kapması şu anda çok zor.

9 Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Jérôme Brisard için karar vermek kolaydı.

7 Top ceza sahası içinden Musa Drammeh'e (Torreense) aktarıldı ve onun için gol fırsatı doğdu. Topu sol alt köşeye göndermek istedi ancak Daniel Radnoti harika bir kurtarışla gole izin vermedi.

4 Dele (Ferencvaroş) rakibinin formasından çekti ve sadece hakemin cömertliği sayesinde cezadan kurtuldu.

1 İlk yarı henüz başladı.

21:45 Maça Ferencvaroş başlıyor.

21:45 Bugünkü maçı Jérôme Brisard yönetecek.

21:45 İlk 11'ler açıklandı ve kadrolar bölümünden bunlara göz atabilirsiniz.