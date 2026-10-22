Ferencváros - Torreense: kadrolar ve canlı anlatım
UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Ferencváros - Torreense karşılaşması 22 Ekim, TSİ 21:45'te başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Ferencváros ilk 11'i: 63. Radnoti D., 15. Arzani D., 7. Birmančević V., 11. Dele, 4. Gomes M., 72. Madaras A., 6. Nagy Á., 54. Nagy O., 47. O'Douda K., 16. Zachariassen K. (kaptan), 5. Zohore N.
Ferencváros yedekleri: 18. Bagi Á., 20. Kadu, 17. Korbu M., 90. Dibusz D., 75. Jozef L., 10. Levi J., 76. Lisztes K., 80. Maiga H., 14. Osváth A., 28. Ramakers T., 88. Rommens P., 1. Varga Á.
Ferencváros teknik direktörü: Borbély B.
Torreense ilk 11'i: 1. Lucas Paes, 8. Alfaro A., 17. Drammé M., 33. Marques J., 5. Mohamed D., 45. Mutombo J., 6. Oudrhiri A., 11. Pozo M., 23. Vásquez J. (kaptan), 4. Volney, 19. Zoabi K.
Torreense yedekleri: 27. Abubakari M., 31. Adril, 14. Aguirre J., 44. Barré S., 22. David Bruno, 3. De Maria J. I., 21. Jatta N., 7. Jean D., 87. Morgado D., 29. Quintero L., 26. Simões A., 2. Stopira.
Torreense teknik direktörü: Tralhão L.
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