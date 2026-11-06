San Siro'da şok: Milan, Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a mağlup oldu

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında dünya futbolseverlerini şaşırtan beklenmedik bir sonuç kaydedildi. İtalyan devi Milan, kendi sahası olan muhteşem San Siro Stadyumu'nda Macar ekibi Ferencvaros'u konuk etti ve 0-2'lik skorla ağır bir yenilgi aldı.

Maçın kahramanı olan Joseph Lenny'nin ikinci yarıdaki iki isabetli şutu, Macar ekibine tarihi bir deplasman galibiyeti getirdi ve ev sahibini turnuvada ciddi sorunlarla karşı karşıya bıraktı.

İkinci yarıdaki goller: Joseph Lenny'den kusursuz bir duble

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmasa da, devre arasından sonra sahada olayların seyri keskin bir şekilde değişti:

Skorun açılışı: 52. dakikada Ferencvaros forveti Joseph Lenny, Milan savunmasındaki boşluğu iyi değerlendirerek perdeyi açtı (0-1);

Duble ve galibiyetin perçinlenmesi: 66. dakikaya gelindiğinde Lenny, bir kez daha Milan kalesini havalandırarak duble yaptı (0-2);

Kırmızı kart ve disiplinli savunma: 77. dakikada Macar ekibi sahada 10 kişi kaldı; oyuncuları kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Ancak Rossoneri, kalan sürede rakibinin sıkı savunmasını aşmayı başaramadı.

Puan durumundaki tablo: Ferencvaros zirvede, Milan alt sıralarda

Bu maçın ardından Avrupa Ligi genel puan durumunda iki kulüp için de taban tabana zıt bir manzara oluştu:

Ferencvaros sansasyonu: Macaristan şampiyonu, 4 maçta topladığı 12 puanla turnuva tablosunda 2. sıraya yükseldi;

Milan'ın endişe verici düşüşü: İtalyan ekibi 4 maçta sadece 3 puan toplayarak 25. sıraya geriledi ve play-off turuna yükselme şansını ciddi şekilde tehlikeye attı.

Maç raporu: UEFA Avrupa Ligi, 4. hafta

Milan (İtalya) – Ferencvaros (Macaristan) 0-2 (0-0)