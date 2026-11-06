San Siro'da şok: Milan, Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a mağlup oldu

·13·Spor
San Siro'da şok: Milan, Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a mağlup oldu

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında dünya futbolseverlerini şaşırtan beklenmedik bir sonuç kaydedildi. İtalyan devi Milan, kendi sahası olan muhteşem San Siro Stadyumu'nda Macar ekibi Ferencvaros'u konuk etti ve 0-2'lik skorla ağır bir yenilgi aldı.

Maçın kahramanı olan Joseph Lenny'nin ikinci yarıdaki iki isabetli şutu, Macar ekibine tarihi bir deplasman galibiyeti getirdi ve ev sahibini turnuvada ciddi sorunlarla karşı karşıya bıraktı.

İkinci yarıdaki goller: Joseph Lenny'den kusursuz bir duble

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmasa da, devre arasından sonra sahada olayların seyri keskin bir şekilde değişti:

  • Skorun açılışı: 52. dakikada Ferencvaros forveti Joseph Lenny, Milan savunmasındaki boşluğu iyi değerlendirerek perdeyi açtı (0-1);

  • Duble ve galibiyetin perçinlenmesi: 66. dakikaya gelindiğinde Lenny, bir kez daha Milan kalesini havalandırarak duble yaptı (0-2);

  • Kırmızı kart ve disiplinli savunma: 77. dakikada Macar ekibi sahada 10 kişi kaldı; oyuncuları kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Ancak Rossoneri, kalan sürede rakibinin sıkı savunmasını aşmayı başaramadı.

Puan durumundaki tablo: Ferencvaros zirvede, Milan alt sıralarda

Bu maçın ardından Avrupa Ligi genel puan durumunda iki kulüp için de taban tabana zıt bir manzara oluştu:

  • Ferencvaros sansasyonu: Macaristan şampiyonu, 4 maçta topladığı 12 puanla turnuva tablosunda 2. sıraya yükseldi;

  • Milan'ın endişe verici düşüşü: İtalyan ekibi 4 maçta sadece 3 puan toplayarak 25. sıraya geriledi ve play-off turuna yükselme şansını ciddi şekilde tehlikeye attı.

Maç raporu: UEFA Avrupa Ligi, 4. hafta

Milan (İtalya) – Ferencvaros (Macaristan) 0-2 (0-0)

  • Goller: Joseph Lenny (52, 66).

  • Milan: Torriani, Diavara (Moreyra, 46), Hila, de Vinter, Bartesaghi (Camarda, 67), Musah, Hutchinson, Jashari (Modric, 63), Pulisic, Ramos, Cisse (Pulisic, 46).

  • Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Gomez, Remekers, Kadu, Bero (Bamidele, 67), Zachariassen (Maiga, 86), Birmancevic (Levi, 86), Adam, Korbu (Arzani, 90), Lenny (Madaras, 67).

Avrupa LigiMilanFerencvarosJoseph LennyFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ferencváros - Torreense: kadrolar ve canlı anlatımFerencváros - Torreense: kadrolar ve canlı anlatım22 Ekim 20:40Ferencváros – Plzeň: kadrolar ve canlı anlatımFerencváros – Plzeň: kadrolar ve canlı anlatım15 Ekim 22:48Avrupa Ligi'nde müthiş gece: Bournemouth ve Real Sociedad'dan farklı galibiyetlerAvrupa Ligi'nde müthiş gece: Bournemouth ve Real Sociedad'dan farklı galibiyetler23 Ekim 08:03Bournemouth — Milan: kadrolar ve canlı anlatımBournemouth — Milan: kadrolar ve canlı anlatım22 Ekim 22:53Salzburg - Milan: kadrolar ve canlı anlatımSalzburg - Milan: kadrolar ve canlı anlatım15 Ekim 20:33Avrupa Ligi'nde Büyük Futbol: Play-Off Turunun Tüm EşleşmeleriAvrupa Ligi'nde Büyük Futbol: Play-Off Turunun Tüm Eşleşmeleri15 Ağustos 05:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü