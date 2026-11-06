Ruben Amorim, Milan'ın ağır mağlubiyetinin ardından sert açıklamalarda bulundu
Milan teknik direktörü Ruben Amorim, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Macaristan temsilcisi Ferencváros karşısında alınan beklenmedik ve ağır mağlubiyetin (0:2) ardından sert ifadeler kullandı. Kendi sahalarında yaşanan başarısızlığın ardından Football Italia'ya konuşan Portekizli çalıştırıcı, takımı savunmayacağını açıkça belirtti.
Amorim, takımın mevcut durumuyla hem ulusal ligde hem de Avrupa arenasında aynı anda mücadele etmeye fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmadığını vurguladı.
«Normalde takımımı savunurdum ama bu sefer değil»: Amorim'in itirafı
Milan teknik direktörü mağlubiyetin nedenlerini şu şekilde açıkladı:
İki kulvarda rekabet: «Şu an için aynı anda iki kulvarda mücadele etmeye kesinlikle hazır değiliz. Oyuna yaklaşımımızı ve genel tutumumuzu kökten değiştirmek için ciddi şekilde çalışmamız gerekiyor»;
Bahanesiz gerçekler: «Bugünkü utanç verici sonuç için hiçbir bahane olamaz. Normalde öğrencilerimi kamuoyu önünde savunmak için bir şeyler bulurdum ama bu sefer yapmayacağım. Alçakgönüllü olmalı ve sahada gerçekte ne olduğunu anlamalıyız»;
Cesaret eksikliği: «Maça hazır değildik, gerçek bir azim ve cesaretten yoksunduk. Kazanamasak bile durumu düzeltmek için tüm gücümüzü ortaya koymalıydık. Ancak bugün sahada böyle bir tutku görülmedi».
Avrupa Ligi'nde kriz: 26. sıraya düşüş
Ruben Amorim yönetimindeki Milan'ın Avrupa kupalarındaki durumu felakete sürükleniyor:
Üst üste mağlubiyetler: UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatındaki lig aşamasında oynanan 4 maçın 3'ünde Milan mağlubiyet acısını tattı;
Tehlike bölgesi: 4. hafta sonunda «Rossoneri» genel puan durumunun alt sıralarına — 26. sıraya geriledi. Play-off şansı tehlikeye giren takım, önümüzdeki maçlarda sadece galibiyet için sahaya çıkmak zorunda.
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