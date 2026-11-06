Ruben Amorim, Milan'ın ağır mağlubiyetinin ardından sert açıklamalarda bulundu

Milan teknik direktörü Ruben Amorim, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Macaristan temsilcisi Ferencváros karşısında alınan beklenmedik ve ağır mağlubiyetin (0:2) ardından sert ifadeler kullandı. Kendi sahalarında yaşanan başarısızlığın ardından Football Italia'ya konuşan Portekizli çalıştırıcı, takımı savunmayacağını açıkça belirtti.

Amorim, takımın mevcut durumuyla hem ulusal ligde hem de Avrupa arenasında aynı anda mücadele etmeye fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmadığını vurguladı.

Milan teknik direktörü mağlubiyetin nedenlerini şu şekilde açıkladı:

İki kulvarda rekabet: «Şu an için aynı anda iki kulvarda mücadele etmeye kesinlikle hazır değiliz. Oyuna yaklaşımımızı ve genel tutumumuzu kökten değiştirmek için ciddi şekilde çalışmamız gerekiyor»;

Bahanesiz gerçekler: «Bugünkü utanç verici sonuç için hiçbir bahane olamaz. Normalde öğrencilerimi kamuoyu önünde savunmak için bir şeyler bulurdum ama bu sefer yapmayacağım. Alçakgönüllü olmalı ve sahada gerçekte ne olduğunu anlamalıyız»;